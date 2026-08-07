AUH con pago triple en agosto: cuánto se cobra y quiénes pueden acceder

La AUH con pago triple en agosto permitirá que algunos titulares de la Asignación Universal por Hijo acumulen durante el mismo mes hasta tres prestaciones: el haber mensual actualizado, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche correspondiente al Plan de los 1000 Días.

La actualización de la AUH será del 1,89% y llevará el monto bruto por hijo a $150.861,93. Sin embargo, ANSES abonará mensualmente el 80% de ese valor, equivalente a $120.689,54, mientras que el 20% restante, unos $30.172,39, quedará retenido hasta el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

El denominado “pago triple” no representa un bono extraordinario ni significa que todos los beneficiarios cobrarán tres veces el valor de la AUH. Se trata de la posibilidad de percibir simultáneamente tres prestaciones diferentes cuando el grupo familiar reúne las condiciones establecidas para cada una.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en agosto

Uno de los beneficios que puede sumarse a la AUH es la Prestación Alimentar, conocida como Tarjeta Alimentar. A diferencia de la asignación, sus importes no se actualizan mensualmente de acuerdo con la inflación y durante agosto mantendrán los valores vigentes.

Las familias con un hijo recibirán $72.250, mientras que aquellas con dos hijos cobrarán $113.299. Para los grupos familiares con tres o más hijos, el monto ascenderá a $149.425. Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE), en tanto, percibirán $72.250.

La asistencia alimentaria se deposita automáticamente junto con la prestación principal a quienes cumplen los requisitos. Por ese motivo, no es necesario realizar una inscripción específica para incorporarla al cobro mensual.

Complemento Leche: quiénes pueden cobrarlo

El tercer componente que puede completar el pago acumulado es el Complemento Leche, una prestación incluida dentro del Plan de los 1000 Días y destinada a reforzar la alimentación durante el embarazo y los primeros años de vida.

Para agosto, el monto informado alcanza los $56.897 por beneficiario habilitado. Pueden acceder al complemento los niños de hasta tres años incluidos en la AUH y las personas embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social.

La acreditación también se realiza de manera automática cuando ANSES verifica que se cumplen las condiciones. Por lo tanto, los titulares alcanzados no necesitan completar una inscripción adicional para recibir el dinero.

Cuánto puede sumar una familia con los tres beneficios

Por ejemplo, un titular de AUH por un hijo menor de tres años que reúna las condiciones para percibir las tres prestaciones podría recibir $249.836,54 durante agosto: $120.689,54 correspondientes al 80% mensual de la AUH, $72.250 de Tarjeta Alimentar y $56.897 del Complemento Leche.

El total varía de acuerdo con la cantidad de hijos y las características del grupo familiar. Por ese motivo, no existe una cifra única para todos los titulares de la AUH y tampoco todos están habilitados para recibir los tres conceptos simultáneamente.

Además, debe considerarse que el monto mensual de la AUH corresponde al 80% de la prestación. El porcentaje restante se acumula y se abona posteriormente, una vez acreditados los controles de salud, vacunación y educación requeridos mediante la Libreta AUH, publicó Iprofesional.

Calendario de pagos de la AUH en agosto

El cronograma informado establece que los pagos comenzarán el lunes 10 de agosto para los documentos terminados en 0. Continuarán el martes 11 para DNI finalizados en 1; miércoles 12, terminados en 2; jueves 13, en 3; y viernes 14, en 4.

Después del fin de semana largo, el calendario continuará el martes 18 con los documentos terminados en 5; miércoles 19, con los finalizados en 6; jueves 20, en 7; y viernes 21, con los DNI terminados en 8.

Finalmente, quienes tengan documentos terminados en 9 cobrarán el lunes 24 de agosto. En los casos correspondientes, la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche se acreditarán automáticamente en la misma cuenta asociada al beneficiario.