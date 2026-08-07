La yerba más consumida por los argentinos: qué marca lidera y cuáles completan el ranking

La yerba más consumida por los argentinos mantuvo su liderazgo durante 2026, aunque la diferencia con su principal competidora se redujo en mayo. El ranking muestra cuáles dominan las góndolas mientras las exportaciones crecen y los productores enfrentan una crisis de rentabilidad.
La yerba más consumida por los argentinos es Playadito, que se mantuvo como líder del mercado interno durante los primeros cinco meses de 2026 y superó los 25 millones de kilogramos comercializados. Sin embargo, Las Marías acortó distancias y quedó como su principal competidora en una disputa cada vez más ajustada.
Entre enero y mayo, Playadito, marca insignia de la Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, comercializó 25.121.494 kilos, mientras que Las Marías alcanzó los 22.793.022. Esta última empresa reúne bajo su estructura marcas ampliamente conocidas como Taragüí, La Merced, Mañanita y Unión.
La diferencia acumulada entre ambas rondó el 10%, pero al observar solamente mayo la brecha fue considerablemente menor. Playadito colocó 5,43 millones de kilos frente a los 5,21 millones de Las Marías, una distancia inferior al 4%. Ambas conservaron sus posiciones respecto del acumulado anual.
Cuáles son las yerbas que completan el podio
El tercer lugar quedó para CBSé. La firma cordobesa acumuló 9.420.232 kilogramos comercializados durante los primeros cinco meses del año y en mayo volvió a ubicarse por encima de La Cachuera, empresa misionera responsable de la tradicional marca Amanda.
La Cachuera quedó cuarta, con 7.802.425 kilos, mientras que Rosamonte se consolidó en el quinto lugar con 6.696.856 kilos y mostró una mejora en sus posiciones mensuales. Verdeflor, por su parte, ocupó el sexto puesto al registrar 6.274.086 kilos.
Las cifras muestran una diferencia considerable entre las dos compañías que encabezan el mercado y el resto de los participantes. Playadito y Las Marías superaron ampliamente los 20 millones de kilos en cinco meses, mientras que ninguna de las compañías ubicadas desde el tercer lugar alcanzó los 10 millones.
La pelea entre cooperativas y empresas yerbateras
A partir del séptimo puesto, el ranking se volvió más parejo. La Cooperativa Mixta de Montecarlo, responsable de Aguantadora, Sinceridad y Pampa, acumuló 4.073.304 kilos, aunque perdió posiciones al considerar exclusivamente el comportamiento de mayo.
Detrás apareció Llorente y Cía., fabricante de La Tranquera, con 3.878.888 kilos. Yerbatera Misiones SRL, vinculada a la producción de marcas como Nobleza Gaucha y Cruz de Malta, alcanzó los 3.824.157 kilos y se destacó entre las compañías que más posiciones avanzaron durante mayo.
Andresito quedó décima con 3.473.660 kilos, mientras que Cachay SA, firma porteña con planta de envasado en Rosario, avanzó hasta el undécimo lugar con 2.819.319 kilos comercializados durante el período analizado.
Las firmas que completaron las 23 más vendidas
Por debajo de esos niveles, los volúmenes acumulados fueron inferiores a los tres millones de kilogramos. Tribal Trading alcanzó 2,76 millones y Piporé registró 2.685.965 kilos, cifra similar a la informada para Romance.
Luego se ubicaron Establecimiento Imhoff, con 1.885.517 kilos; Bonafé, con 1.554.934; Navar, con 1.351.440; La Cumbrecita, con 1.252.054, y SANESA, con 1.251.285 kilogramos.
Don Basilio, Molinos La Misión, Arregui Carlos Gumercindo e Importadora Sudamericana completaron el listado de las 23 firmas con mayor volumen de ventas durante los primeros cinco meses de 2026.
La cooperativa detrás del liderazgo de Playadito
El liderazgo de Playadito tiene detrás casi un siglo de historia productiva. La Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig fue fundada el 19 de diciembre de 1926 por inmigrantes alemanes, ucranianos y polacos instalados en el norte de Corrientes.
En sus primeros años, los productores comercializaban sus cosechas con molinos de la zona. Posteriormente decidieron integrar el proceso productivo para mejorar la calidad y obtener mayor participación en el valor generado. Con el tiempo, la organización también incorporó actividades vinculadas con la ganadería, forestación, apicultura y el sector maderero.
Actualmente reúne alrededor de 133 productores asociados y posee más de 4.000 hectáreas cultivadas en zonas como San Carlos y Gobernador Virasoro. También cuenta con aproximadamente 350 trabajadores permanentes. Desde la década de 1990, Playadito incrementó progresivamente su presencia hasta alcanzar el primer lugar del mercado argentino.
Exportaciones en crecimiento y consumo interno estancado
Aunque su fortaleza está principalmente dentro del país, Playadito también desarrolló presencia internacional. La cooperativa exporta a más de 20 destinos y sus productos llegan a 29 países. Sin embargo, cerca del 98% de su producción permanece en Argentina y solamente alrededor del 2% se destina al exterior.
A nivel general, las exportaciones de yerba mate mostraron durante 2026 una dinámica diferente a la del consumo doméstico. Según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), durante junio fueron enviados al exterior 7.040.971 kilos, uno de los registros mensuales más elevados para el sector.
Entre enero y junio, las exportaciones crecieron cerca del 7% en volumen respecto del mismo período de 2025. El dato adquirió relevancia porque el año anterior ya había terminado con un récord en cantidad de kilos despachados hacia otros mercados.
Cuánta yerba se consume dentro del país
La situación fue diferente dentro de Argentina. Las salidas de molino destinadas a las góndolas se mantuvieron prácticamente estancadas en volumen y registraron una leve disminución durante el primer semestre en comparación con igual período de 2025.
En junio, la yerba mate elaborada a salida de molino alcanzó los 23.458.938 kilogramos. De esta manera, entre enero y junio de 2026 se acumularon 137.336.991 kilos destinados al mercado interno.
Los hábitos de compra tampoco mostraron grandes modificaciones respecto del formato. Los paquetes de medio kilo continuaron siendo ampliamente los preferidos por los consumidores argentinos, mientras que los envases de un kilogramo permanecieron en segundo lugar.
El contraste con los productores de hoja verde
El crecimiento de las exportaciones y la competencia entre las principales marcas contrastaron con la situación atravesada por los productores de hoja verde. El avance de la cosecha se mantuvo por debajo del año anterior en las diferentes regiones productoras.
Desde el sector primario atribuyeron esa reducción tanto a cuestiones climáticas como a los bajos precios recibidos por la materia prima. Parte de los chacareros decidió disminuir la cosecha ante la pérdida de rentabilidad de la actividad.
Los productores vincularon esta situación con los cambios regulatorios introducidos a partir del DNU 70/2023 del Gobierno nacional, que eliminó la facultad del INYM de establecer precios de referencia para la hoja verde. Según plantearon, desde entonces la negociación quedó directamente en manos de productores e industrias.
Reclamos por un precio mínimo para la producción
Ante este escenario, productores impulsaron gestiones para que la Legislatura de Misiones declare la emergencia del sector y establezca mediante una normativa provincial un precio mínimo para la hoja verde.
Como parte de esos reclamos, representantes del sector mantuvieron encuentros con legisladores provinciales y con el gobernador misionero Hugo Passalacqua, en busca de respaldo para avanzar con una respuesta ante la pérdida de rentabilidad denunciada.
El mercado yerbatero mostró así realidades contrapuestas durante 2026. Mientras Playadito sostuvo el liderazgo frente a Las Marías y las exportaciones alcanzaron niveles elevados, el consumo interno permaneció prácticamente sin crecimiento y los productores primarios profundizaron sus reclamos por los valores recibidos. Una cadena productiva emblemática de la Argentina que, detrás de la pelea por conquistar las góndolas, atraviesa fuertes diferencias entre sus distintos eslabones.