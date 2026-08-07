Aerolíneas Argentinas dio ganancias por segundo año y pagará el impuesto a las ganancias

Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con una ganancia neta de $238.000 millones y obtuvo resultados positivos por segundo año consecutivo, según informó la compañía. Además, pagará por primera vez el impuesto a las Ganancias, por un monto estimado de $6.000 millones.

Los números fueron incluidos en la memoria y los estados contables aprobados por la Asamblea de Accionistas. El balance fue auditado por la consultora KPMG y la Auditoría General de la Nación.

La empresa también recuperó un patrimonio neto positivo después de más de una década, con un valor de $18.000 millones. Desde la compañía atribuyeron el resultado a las ganancias acumuladas durante los últimos dos ejercicios y a la ausencia de aportes estatales en 2025.

Reducción de la deuda y resultado operativo

El resultado operativo EBIT de Aerolíneas Argentinas alcanzó un superávit de US$120,7 millones tras los ajustes efectuados durante la auditoría. En paralelo, la deuda bancaria y financiera disminuyó un 52% y quedó ubicada en US$170,5 millones al cierre de diciembre.

Durante 2025, la aerolínea no requirió transferencias del Tesoro Nacional por primera vez desde su estatización en 2008. De acuerdo con los datos oficiales, entre ese año y 2023 había recibido más de US$8.000 millones en aportes directos del Estado.

El presidente de la empresa, Fabián Lombardo, sostuvo que el balance refleja el trabajo realizado para ordenar las cuentas y mejorar la eficiencia. También aseguró que los resultados permitirán avanzar con la renovación de la flota mediante recursos propios.

Actividad y renovación de la flota

Durante el ejercicio analizado, Aerolíneas Argentinas transportó a más de 12,78 millones de pasajeros, con un promedio cercano a las 35.000 personas por día. La compañía operó alrededor de 300 vuelos diarios y alcanzó un factor de ocupación del 83%.

El informe también señaló un nivel de cumplimiento operativo del 99,4% y una valoración del servicio de 55 puntos en el indicador Net Promoter Score. La cantidad total de horas voladas fue similar a la registrada durante 2024.

En ese contexto, la empresa anunció la incorporación de 20 aeronaves para modernizar su flota: seis Airbus A330neo y 14 unidades de la familia Boeing 737 MAX. Para 2026, la conducción tampoco prevé solicitar fondos al Tesoro Nacional.