Un auto cayó a un arroyo tras despistarse en la Ruta 39: el conductor resultó ileso

Un auto cayó a un arroyo tras despistarse en la Ruta 39.

Un auto cayó a un arroyo en la Ruta 39 y terminó volcado con sus cuatro ruedas hacia arriba durante la madrugada de este domingo. El siniestro ocurrió entre Basavilbaso y Villa Mantero, en el departamento Uruguay, y el único ocupante del vehículo resultó ileso.

El automóvil fue advertido por personas que circulaban durante la mañana por la Ruta Provincial 39. El rodado se encontraba en el lecho del arroyo La Esperanza, aproximadamente 800 metros al oeste del acceso a Villa Mantero.

Tras recibir el aviso, acudieron al lugar efectivos policiales de Villa Mantero y una dotación de Bomberos Voluntarios de Basavilbaso. Al arribar, encontraron el automóvil volcado, semisumergido y con las cuatro ruedas hacia arriba.

Investigan cómo ocurrió el despiste

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el accidente habría ocurrido varias horas antes, durante la madrugada. En el vehículo viajaba únicamente su conductor, quien sería oriundo de Basavilbaso y no sufrió lesiones.

Una de las hipótesis que se procura esclarecer indica que el automovilista habría realizado una maniobra para evitar una colisión con un camión que circulaba por la ruta. Sin embargo, esa versión todavía debe ser determinada oficialmente en el marco de las actuaciones.

Tras abandonar la cinta asfáltica, el automóvil habría descendido por un terraplén de aproximadamente cuatro metros hasta terminar volcado dentro del arroyo La Esperanza.

Las autoridades trabajan para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control del rodado.