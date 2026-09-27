Boca y Racing se enfrentan por la Copa Argentina: hora, TV y posibles formaciones

Boca y Racing protagonizarán este domingo 27 de septiembre uno de los cruces centrales de los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido comenzará a las 17 en el estadio Gigante de Arroyito, de Rosario, y definirá a un nuevo semifinalista del torneo. El encuentro será arbitrado por Andrés Gariano y tendrá transmisión televisiva de TyC Sports.

El Xeneize llega con una racha de 14 partidos sin derrotas y buscará sostener su presente en una competencia que le ofrece otra posibilidad de pelear por un título. La Academia, por su parte, intentará aprovechar el impulso de su última victoria en el Torneo Clausura para avanzar en el certamen nacional. El equipo que consiga la clasificación enfrentará a Banfield en la siguiente instancia.

La previa también estuvo marcada por la definición administrativa del cruce anterior de Boca. Tras la clasificación por penales ante Vélez, el club de Liniers presentó un reclamo por la inscripción de seis futbolistas extranjeros en la planilla del encuentro. El Tribunal de Disciplina de la AFA ratificó el resultado y posteriormente declaró inadmisible la apelación del Fortín, por lo que el conjunto de la Ribera quedó confirmado entre los ocho mejores.

Boca busca extender su invicto

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de derrotar 2 a 0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Con ese resultado llegó a 47 puntos en la tabla anual y quedó tercero, mientras que en la Zona A del Torneo Clausura se ubica quinto, con 17 unidades.

En su recorrido por la Copa Argentina, Boca eliminó a Gimnasia de Chivilcoy y Sarmiento, antes de superar a Vélez en una definición por penales. Ahora deberá afrontar otro encuentro eliminatorio en el inicio de una agenda cargada, que también incluye compromisos por el campeonato local y la Copa Sudamericana.

La principal modificación para este domingo estará en el arco. Álvaro Montero fue convocado por la selección de Colombia y no estará disponible, por lo que Leandro Brey ocupará su lugar. En cambio, Leonel Flores fue liberado de la convocatoria de la Selección Argentina y podrá jugar. Arruabarrena también recuperó a Rodrigo Battaglia y Ayrton Costa para la lista de convocados, aunque el defensor podría comenzar entre los suplentes.

Racing llega con dudas en su formación

El equipo de Juan Pablo Vojvoda viene de vencer a Sarmiento por el Torneo Clausura, un resultado que le permitió abandonar el último puesto de la Zona B. Sin embargo, continúa anteúltimo, con ocho puntos, mientras que en la tabla anual suma 29 unidades y se encuentra lejos de los lugares de clasificación a las competencias internacionales.

La Academia construyó su recorrido en la Copa Argentina con triunfos ante San Martín de Formosa, Defensa y Justicia y Belgrano. En los 16avos de final goleó 4 a 1 al conjunto de Florencio Varela y, en octavos, eliminó al equipo cordobés. El duelo ante Boca representa una nueva oportunidad para avanzar en una competencia distinta del torneo de liga.

Vojvoda mantiene una incógnita en defensa: Ezequiel Cannavo se recuperó de una molestia muscular y podría reemplazar a Gonzalo Escudero. Esa decisión también podría modificar el esquema, de una línea de tres centrales a una defensa de cuatro futbolistas. En ataque, Lautaro Díaz quedó fuera de los convocados por una sobrecarga muscular, por lo que Duván Vergara, Adrián Fernández y Tomás Conechny aparecen como alternativas.

Las posibles formaciones y los datos del partido

La probable formación de Boca es: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Por su parte, Racing podría salir con: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo y Gonzalo Escudero o Ezequiel Cannavo; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico e Ignacio Rodríguez; Duván Vergara, Adrián Fernández o Tomás Conechny, y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda. Ambos equipos confirmarán sus alineaciones oficiales antes del inicio del encuentro.

El clásico comenzará a las 17 en el Gigante de Arroyito y podrá verse por TyC Sports y TyC Sports Play. Andrés Gariano será el árbitro principal, acompañado por Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri como asistentes, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR. Si el partido termina empatado al cabo de los 90 minutos, el pase a las semifinales se resolverá mediante tiros desde el punto penal.