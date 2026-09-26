Cayó granizo en Hernandarias y Piedras Blancas este sábado

La caída de granizo sorprendió durante la tarde de este sábado a vecinos de Hernandarias, en el departamento Paraná, y de Piedras Blancas, en el departamento La Paz, en medio de una jornada marcada por condiciones de inestabilidad en Entre Ríos.

En Hernandarias, el fenómeno comenzó aproximadamente a las 19 y se prolongó durante unos cinco minutos. Durante ese lapso se registró la caída de piedras de hielo en distintos sectores de la localidad.

El granizo también se hizo presente en Piedras Blancas, localidad ubicada en el departamento La Paz. Los episodios se produjeron horas antes de una jornada para la cual el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene advertencias por tormentas en todo el territorio entrerriano.

Toda Entre Ríos bajo alerta amarilla el domingo

Según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional, los 17 departamentos de Entre Ríos estarán bajo alerta amarilla por tormentas este domingo.

El nivel amarillo indica la posibilidad de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El lunes continuará la alerta en nueve departamentos

Para el lunes, la situación cambiará en Entre Ríos y la alerta amarilla ya no comprenderá a toda la provincia.

Paraje Rebechi

La advertencia continuará en los departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, San Salvador y Villaguay.

De esta manera, serán nueve los departamentos entrerrianos que permanecerán bajo alerta amarilla durante el lunes, mientras que los restantes no aparecen alcanzados por una advertencia en la última actualización del SMN.