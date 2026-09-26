El Papa se reunirá con presos en Argentina: cómo serán elegidos y qué hará durante la visita

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, brindó nuevos detalles sobre la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y anticipó cómo será el encuentro que el pontífice mantendrá con personas privadas de su libertad. También aseguró que se prepara un operativo de seguridad que calificó como “histórico”, ante una convocatoria que las autoridades estiman podría alcanzar a millones de personas.

La gira de León XIV tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. La agenda oficial incluye encuentros institucionales y religiosos, celebraciones multitudinarias y una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, prevista para el miércoles 11 de noviembre a las 8.

El Gobierno nacional ya había informado que el dispositivo de seguridad para la visita es coordinado entre Nación y las jurisdicciones involucradas. La planificación comprende las actividades previstas en Ciudad de Buenos Aires, Luján, Claypole y Córdoba.

Cómo será el encuentro del Papa con los presos

Monteoliva explicó este sábado que el encuentro de León XIV con los internos tendrá características particulares. No participará la totalidad de la población penitenciaria, sino que se conformará un grupo reducido de detenidos para compartir la actividad con el pontífice.

Según precisó la ministra, la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia católica será la encargada de seleccionar a los participantes a partir de sus “historias de vida”. Los legajos correspondientes serán enviados previamente al Vaticano.

La reunión tendrá una duración estimada de 20 minutos e incluirá una bendición del Papa a los internos seleccionados. Según los detalles brindados por la funcionaria, durante ese momento estarán presentes León XIV, los detenidos elegidos y personal del Servicio Penitenciario Federal.

La visita a una prisión también figura en el itinerario internacional confirmado para la gira sudamericana del pontífice, que comprenderá Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Un operativo durante 120 horas

Otro de los puntos destacados será el dispositivo desplegado alrededor de León XIV. Monteoliva lo calificó como “histórico” y señaló que demandará unas 120 horas de trabajo ininterrumpido y coordinación entre los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, además de las autoridades de Córdoba.

La planificación contempla la custodia y seguridad de tres aeropuertos, cuatro eventos masivos y 11 actividades cerradas. Las autoridades trabajan sobre una estimación de hasta siete millones de personas movilizadas por las distintas actividades previstas durante la estadía del Papa.

El Gobierno viene preparando el dispositivo desde hace semanas. El Ministerio de Seguridad informó que la coordinación federal para la llegada de León XIV fue uno de los temas centrales abordados durante el Consejo de Seguridad Interior realizado en San Juan.

La cárcel y Luján, antes de dejar Argentina

La última jornada de León XIV en el país será el miércoles 11 de noviembre. A las 8 está programada la visita al Complejo Penitenciario Federal y, dos horas después, encabezará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Posteriormente tendrá lugar la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a las 14 partirá hacia Lima para continuar su viaje apostólico por Perú.

En paralelo con los preparativos para la llegada del pontífice, Monteoliva confirmó que el traslado de los internos del penal de Devoto hacia Marcos Paz comenzará durante el último trimestre del año y se desarrollará progresivamente.

“La mudanza será en distintas fases y va a iniciar pronto. La mudanza de una cárcel no se hace de un día para el otro”, explicó la ministra.