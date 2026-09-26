María Pía Farabello fue elegida reina de las Carrozas Estudiantiles en Gualeguaychú

La alumna de 5º B del Instituto Nuestra Señora de Guadalupe fue coronada como soberana de la edición 2026. La elección se realizó por primera vez en los galpones del puerto, donde los estudiantes construyen las carrozas.
María Pía Farabello fue elegida este viernes como reina de la Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles 2026. La joven cursaba 5º B en el Instituto Nuestra Señora de Guadalupe y representará una de las celebraciones más esperadas de Gualeguaychú.
La ceremonia se desarrolló por primera vez en los galpones del puerto, junto a los talleres donde los estudiantes trabajaban en la construcción de las estructuras que desfilarán durante octubre.
La elección se realizó en medio de los materiales, colores y proyectos que comenzaban a dar forma a las carrozas. El escenario permitió vincular la coronación de las representantes con el trabajo cotidiano de los alumnos.
Las representantes de la edición 2026
El reinado de la Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles quedó integrado por alumnas de tres instituciones educativas.
María Pía Farabello, del Instituto Nuestra Señora de Guadalupe, fue elegida reina de la edición 2026.
Como primera princesa fue coronada María Olloquegui, estudiante de 5º C y B del Colegio La Salle-Villa Malvina.
La distinción de segunda princesa correspondió a Catalina Osorio, alumna de 5º 4ª de la Escuela Normal Superior Olegario Víctor Andrade.
De esta manera, las Carrozas Estudiantiles definieron a las jóvenes que representarán oficialmente la celebración durante el desarrollo de sus actividades.
Eligieron el eslogan de las Carrozas Estudiantiles
Durante el encuentro también se entregó un reconocimiento a la ganadora del concurso de eslogan correspondiente a la edición 2026.
La distinción fue para Anahí Navarro, estudiante de 5º B del Instituto Nuestra Señora de Guadalupe.
La frase seleccionada fue: “Cuando la juventud crea, Gualeguaychú se transforma: Carrozas Estudiantiles 2026”.
El eslogan destacó el protagonismo de los jóvenes y la capacidad de la celebración para convertir la creatividad de los estudiantes en una expresión cultural representativa de toda la comunidad.
Ritmo y color en los galpones del puerto
La jornada contó con la participación de la batucada Sonido de Parche, dirigida por Leo Stefani.
La agrupación acompañó la ceremonia con música y ritmo, en una noche marcada por la presencia de estudiantes, docentes, familiares y representantes de las instituciones participantes.
La elección en los galpones del puerto tuvo un significado especial, ya que allí se desarrollaba una parte fundamental del proceso de preparación de las carrozas.
Durante meses, los estudiantes transformaban cartón, papel, estructuras y diferentes materiales en las obras que recorrerán las calles durante la fiesta de octubre.
La cuenta regresiva para la celebración
Con la coronación de María Pía Farabello y la elección de las dos princesas, la Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles avanzó en la organización de su edición 2026.
Mientras se desarrollaba la ceremonia, en los talleres continuaban los trabajos sobre las estructuras y los diseños preparados por los diferentes cursos.
La celebración tiene a los estudiantes como protagonistas y combina creatividad, trabajo colectivo y participación de las comunidades educativas.
Con octubre cada vez más cerca, las nuevas representantes y el eslogan elegido pasaron a formar parte de una edición que ya comenzó a tomar forma en los tradicionales galpones del puerto.