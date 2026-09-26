Otro caso de estafa: fingieron ser de una billetera virtual y le robaron más de $8 millones

Perdió más de $8 millones en una estafa con billetera virtual

Una mujer de San Justo, provincia de Santa Fe, fue víctima de una estafa virtual por $8.759.274 luego de recibir un llamado de personas que fingieron pertenecer al área de seguridad de una billetera digital.

El fraude ocurrió en marzo, cuando los estafadores se comunicaron telefónicamente con la damnificada y le advirtieron sobre una supuesta compra que no había realizado.

Mediante ese engaño, según publicó Aire de Santa Fe, consiguieron que la mujer proporcionara información bancaria y efectuara una serie de transferencias. La investigación quedó a cargo de la fiscal Daniela Montegrosso, quien ordenó diferentes medidas para esclarecer la maniobra.

El engaño mediante una llamada telefónica

Según informó la Policía de Investigaciones, los autores se presentaron como integrantes del área de seguridad de una aplicación financiera. Durante la conversación, alertaron a la víctima sobre una operación desconocida y utilizaron esa situación para generar preocupación y obtener sus datos.

La mujer siguió las indicaciones de los interlocutores y realizó transferencias que ocasionaron un perjuicio económico de $8.759.274. Luego de advertir el engaño, radicó la denuncia y se dio intervención a la Fiscalía correspondiente.

Identificaron a una presunta involucrada

La investigación fue desarrollada por personal de la Policía de Investigaciones de San Justo, bajo las directivas de la fiscal Montegrosso.

Los funcionarios realizaron requerimientos a entidades financieras y empresas de billeteras virtuales para reconstruir el recorrido del dinero transferido.

También efectuaron consultas en diferentes sistemas de información con el propósito de identificar a las personas que habrían recibido o administrado los fondos.

“Estas tareas permitieron establecer que una de las personas presuntamente vinculadas a la maniobra sería V. A. C., de 39 años, oriunda de San Justo”, informó la Policía de Investigaciones mediante un comunicado.

La mujer fue notificada sobre la investigación iniciada en su contra y quedó formalmente identificada mediante el registro de sus huellas dactilares.

La causa continuó bajo la órbita de la Fiscalía para determinar cuál habría sido su participación y avanzar con la identificación de los restantes involucrados en la maniobra.