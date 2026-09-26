Periodista santafesino murió tras descompensarse dentro de un auto

El periodista Gustavo Aguirre sufrió una descompensación durante la madrugada de este sábado en el barrio Siete Jefes de Santa Fe. Tenía 55 años.
El periodismo santafesino está de luto tras la muerte de Gustavo Aguirre, reconocido cronista de Canal 13 Santa Fe, quien falleció este sábado luego de sufrir una severa descompensación mientras viajaba en un vehículo de alquiler.
El episodio ocurrió antes de las 6 de la mañana en Laprida al 4300, en el barrio Siete Jefes de la ciudad de Santa Fe. Según la información policial, Aguirre, de 55 años, había solicitado al conductor del automóvil que primero lo llevara hasta un domicilio y luego a un hospital porque se sentía descompuesto.
Al llegar al lugar, el periodista se descompensó y cayó al suelo. El conductor descendió del vehículo y comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaba la llegada de los servicios de emergencia.
Personal del Sies llegó minutos después y continuó con las maniobras de reanimación, pero finalmente no pudo salvarle la vida. Cerca de las 7.30, una médica policial examinó el cuerpo y constató el fallecimiento por muerte natural.
Posteriormente se hicieron presentes familiares de Aguirre y efectivos de Orden Público de la Estación Centro 2 de la Policía de Santa Fe.
La intervención quedó a cargo del fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación, Andrés Marchi, quien fue informado sobre lo ocurrido y quedó al frente de las actuaciones.
Aguirre era periodista de Canal 13 Santa Fe, donde desarrolló buena parte de su trayectoria profesional. Su vínculo con la emisora se remonta a décadas atrás y aparece registrado también en antecedentes públicos de la señal.
Su nombre también quedó asociado a la cobertura periodística de distintos acontecimientos de la provincia y a la actividad cotidiana de la televisión santafesina.