Murió Daniel María, empresario y referente del automovilismo entrerriano

Daniel María falleció este viernes en Viale, a los 75 años, dejando una extensa trayectoria vinculada a la actividad empresarial y al deporte. Integrante de una reconocida familia de la ciudad, tuvo además una destacada participación en el automovilismo entrerriano, nacional e internacional.

Junto a su padre, José María, y sus hermanos, formó parte del crecimiento de Molinos José María, empresa familiar que se desarrolló desde Viale y extendió su presencia a diferentes puntos del país, hasta convertirse en una referencia de la industria molinera entrerriana, publicó Estación Crespo Plus.

Paralelamente a su actividad empresarial, María mantuvo durante buena parte de su vida un estrecho vínculo con el deporte. Primero fueron el fútbol y el básquetbol y, posteriormente, el automovilismo se convirtió en una de sus grandes pasiones.

Del deporte en Viale a las pistas

Durante su juventud practicó fútbol y básquetbol en Viale Fútbol Club, institución con la que estuvo relacionado durante sus primeros años de actividad deportiva.

Con el paso del tiempo comenzó a incursionar en el deporte motor y durante las décadas de 1970 y 1980 participó en distintas categorías. Compitió en la Fórmula Entrerriana, Entrecor y Fórmula 6, además de intervenir en pruebas de rally.

Su recorrido deportivo trascendió posteriormente el ámbito provincial. María llegó a participar en competencias internacionales como la Fórmula 2 Codasur y la Fórmula 3 Italiana, llevando su trayectoria desde las pistas entrerrianas hasta escenarios del exterior.

Su nombre quedó ligado así a una etapa de importante desarrollo de las categorías provinciales y nacionales del automovilismo.

Su experiencia en Inglaterra y el vínculo con Fangio

Entre los capítulos destacados de su trayectoria deportiva se encuentra su paso por Inglaterra, donde resultó ganador de un curso en la reconocida escuela de conducción Jim Russell, experiencia que amplió su recorrido dentro del automovilismo.

María tuvo además un papel particular en la historia del deporte motor de Viale: fue quien vinculó a la ciudad con Juan Manuel Fangio en ocasión de imponerse el nombre del quíntuple campeón mundial al autódromo vialense.

Ese vínculo constituye otro de los recuerdos asociados a una vida atravesada por la pasión por los autos y las competencias.

Una trayectoria ligada a Viale

La muerte de Daniel María generó pesar entre familiares y allegados, así como en ámbitos vinculados a la actividad empresarial y al automovilismo.

Su trayectoria quedó asociada especialmente a dos facetas desarrolladas desde Viale: el crecimiento de una empresa familiar que consiguió trascender los límites de la ciudad y una vida deportiva que comenzó en instituciones locales y alcanzó competencias internacionales.

A los 75 años, su fallecimiento enluta a una familia estrechamente vinculada con la historia productiva de Viale y a distintas generaciones relacionadas con el automovilismo entrerriano.

Sus restos fueron velados este viernes en sala velatorio de calle 9 de Julio 179 Departamento y recibieron sepultura en el Cementerio Municipal de Viale.