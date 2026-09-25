Talleres afrontará el Regional NEA Sub 16 en Paraná: “Queremos dejar al club en lo más alto”

El equipo femenino Sub 16 de hockey sobre césped de Talleres afrontará el Regional NEA Damas “A”, que se desarrollará en Paraná y tendrá como escenario la cancha de agua del Paraná Rowing Club. Las jugadoras buscarán ser protagonistas de una competencia exigente que reúne a conjuntos de diferentes puntos de la región.

En la previa del certamen, el entrenador Leandro Arrúa y las jugadoras Adara Sangoy y Uma Barzola visitaron El Once Deportivo y brindaron detalles de una preparación que comenzó en enero. Más allá de los resultados, remarcaron que el objetivo pasa también por consolidar el proceso formativo y la unión del plantel.

“Buscamos que ellas vayan adquiriendo todas estas competencias a lo largo de Sub 14, Sub 16 y hasta llegar al plantel superior”, explicó Arrúa.

Una preparación que comenzó en enero

El entrenador reconoció la dificultad del Regional, pero manifestó su confianza en el plantel. “Es totalmente difícil, durísimo, pero tenemos plena confianza en las chicas y estamos totalmente ilusionados. Nos venimos preparando de la mejor manera posible desde que comenzó el año”, señaló.

Sangoy coincidió y remarcó el esfuerzo realizado durante los últimos meses. “Nos preparamos mucho. En enero entrenábamos los cinco días de la semana y ahora entrenamos cuatro. Las chicas le están metiendo muy duro”, contó.

La expectativa creció a medida que se aproximó el comienzo del campeonato. “Estamos felices, ansiosas, esperando que llegue ese día para poder demostrar que todo lo que entrenamos tenga sus frutos y, más que nada, disfrutarlo todas juntas”, agregó.

Para Barzola, la preparación tampoco puede reducirse a las semanas inmediatamente anteriores al Regional. “Entre todas pudimos llegar hasta acá y, a pesar de que sea complicado, vamos a tratar de dejar al club en lo más alto”, expresó.

El desafío físico y mental

El plantel trabajó diferentes aspectos para intentar competir en igualdad de condiciones con rivales acostumbrados a un ritmo elevado de juego.

“Físicamente estuvimos metiéndole mucho para llegar al ritmo de los equipos de Santa Fe, que juegan a otro ritmo. Mentalmente también, porque sabemos que la cabeza puede jugarnos en contra cuando los partidos se ponen difíciles, y tácticamente tratamos de darle la mayor seriedad posible a los entrenamientos”, explicó Sangoy.

La conformación del grupo también demandó un proceso de adaptación.

“Hubo compañeras nuevas, otras que se fueron y otras que se quedaron. Fue un proceso para integrarnos nuevamente, pero siento que a esta altura estamos bastante integradas”, sostuvo Barzola.

Dos bajas que seguirán acompañando al equipo

El proceso tuvo además dificultades vinculadas con lesiones. Uma Barzola sufrió una lesión ligamentaria en una rodilla, mientras que Justina, otra integrante del plantel, padeció una fractura de clavícula.

Ninguna podrá participar dentro de la cancha, pero ambas formarán parte de la delegación durante el Regional. “Son parte del equipo”, enfatizó Arrúa.

Barzola contó que continúa con su rehabilitación después de haber sido operada. “Después estuve una semana y media con férula y muletas. Después arranqué kinesiología, empecé a pisar y al mes ya estaba caminando. Ahora estoy con gimnasio y empezando a trotar y correr”, detalló.

La jugadora espera recibir el alta hacia fin de año para poder comenzar la próxima pretemporada en enero.

Una competencia que puede abrir las puertas al Nacional

El Regional NEA Damas “A” representa uno de los desafíos más importantes de la temporada para la categoría. Según explicó Arrúa, el campeón obtendrá una plaza para disputar el Campeonato Argentino de Clubes.

Por eso, además del valor formativo, existe un importante objetivo deportivo. Talleres buscará ubicarse entre los mejores de su zona para acceder a las semifinales.

“La idea deportiva es tratar de llegar lo más lejos posible. Si podemos jugar la semifinal sería lo ideal. Después hay objetivos formativos y humanos: seguir fomentando el grupo durante estos días que vamos a estar conviviendo y compartiendo”, señaló el entrenador.

Sangoy sintetizó la expectativa del plantel: “Queremos jugar en equipo como lo venimos haciendo durante todo el año, dar lo mejor entre nosotras y tratar de dejar al club en lo más alto”.

La fortaleza de Talleres: la unión del grupo

Al momento de definir la principal virtud del equipo, las protagonistas no hablaron de cuestiones técnicas o tácticas. Eligieron destacar el vínculo construido entre las jugadoras.

“Siento que nos caracteriza lo unidas que somos. Por más de que vayamos perdiendo, empatando o ganando, siempre vamos a tratar de seguir para adelante”, aseguró Sangoy.

Arrúa compartió esa mirada. “Las virtudes deportivas son muy buenas, las chicas son súper receptivas y hemos ido dando pasos hacia adelante, pero me quedo con el grupo humano. Eso vale mucho más que cualquier resultado numérico o torneo que se juegue”, expresó.

El entrenador remarcó que, en categorías formativas, el crecimiento personal ocupa un lugar central. “Tratamos de fomentar la parte humana en el deporte: los valores y la inclusión. Los resultados después llegan. Que disfruten, que se sientan bien, motivadas e ilusionadas es impagable”, afirmó.

“Talleres es mi segunda casa”

El sentido de pertenencia también apareció como uno de los pilares del plantel. Sangoy y Barzola comenzaron a practicar hockey en Talleres cuando tenían alrededor de cuatro años.

“Talleres para mí es mi familia, mi segunda casa. Cuando entrenaba iba todos los días y, si tenía un mal día, quizás el club me lo hacía olvidar. Mis compañeras y amigas se convierten en una segunda familia”, expresó Barzola.

La jugadora destacó además el papel del club como espacio de encuentro: “Es un lugar hermoso donde podemos disfrutar, pasarla bien, reírnos y quizás olvidarnos de los problemas que tengamos durante el día”.

El desafío de jugar en cancha de agua

Otro de los aspectos que deberán afrontar será la superficie. Talleres entrena habitualmente sobre césped sintético con arena, mientras que el Regional se jugará en la cancha de agua del Paraná Rowing Club.

Arrúa explicó que las diferencias modifican considerablemente el juego. “Cuando se pasó del césped natural al sintético parecía otro deporte y cuando se va del sintético con arena al de agua también cambia. Es mucho más rápido, los tiempos son diferentes y la bocha pica distinto”, detalló.

Las jugadoras reconocieron que deberán adaptarse rápidamente. “Estamos más acostumbradas a jugar en arena, pero ya hemos jugado varias veces en la cancha de Rowing. Quizás el primer partido cueste el cambio, pero con el correr de los partidos vamos a poder amoldarnos”, señalaron.

El fixture de Talleres

El debut de Talleres está previsto para el jueves 1 de octubre ante CRAI, a las 12:20, en la cancha del Paraná Rowing Club.

El viernes tendrá una jornada de doble competencia: enfrentará a Alma Juniors de Esperanza a las 9 y posteriormente, desde las 18, se medirá con Guaraní Antonio Franco.

HOCKEY S/CÉSPED - REGIONAL NEA DAMAS "A" SUB 16

El objetivo inicial será terminar entre los dos primeros lugares de la zona y conseguir la clasificación a las semifinales del sábado. La final está programada para el domingo.

Antes del comienzo del torneo, el plantel completará los últimos entrenamientos, con trabajos específicos de córner corto y penales australianos, además del reconocimiento de la cancha.

En la fase de grupos, Talleres tendrá como rivales a CRAI, Alma Juniors de Esperanza y Guaraní Antonio Franco. El conjunto paranaense debutará el jueves 1 de octubre, a las 12:20, frente a CRAI, mientras que el viernes afrontará una doble jornada: desde las 9 se medirá con Alma Juniors y, a partir de las 18, cerrará la primera instancia ante Guaraní Antonio Franco. El objetivo será ubicarse entre los mejores de la zona para avanzar a las semifinales.

Con la competencia cada vez más cerca, Arrúa invitó a la comunidad de Talleres a acompañar al equipo. “Invitamos a todo el club a que pueda acompañarnos en este nuevo desafío y, sobre todo, a acompañarlas a ellas para que se sientan cómodas, contentas y apoyadas”, concluyó.