La Bolsa de Cereales de Entre Ríos anunció la salida de su gerente y definirá la venta de tres propiedades

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos confirmó la salida de su gerente, Manuel Villagra, y avanza con una reestructuración institucional ante la disminución de los recursos económicos. En ese contexto, el Consejo Directivo convocó a los socios a una Asamblea Extraordinaria para definir la autorización para vender tres propiedades de la entidad.

Villagra se desvinculará por mutuo acuerdo y permanecerá en funciones hasta el próximo 30 de septiembre. La institución explicó que la decisión forma parte de una serie de medidas destinadas a adecuar su funcionamiento al nuevo escenario que atraviesa el mercado agropecuario.

Según fundamentó la Bolsa, durante los últimos años cambiaron considerablemente las modalidades de operación de los actores del sector. Esa transformación redujo la intervención de la entidad en la concreción de contratos y provocó una merma significativa de los ingresos que utilizaba para sostener sus actividades.

Manuel Villagra.

Tres propiedades serán puestas a consideración

En paralelo, el Consejo Directivo convocó a una Asamblea Extraordinaria que se realizará durante octubre en la sede de la institución en Paraná. Allí, los socios deberán resolver si autorizan la venta de tres inmuebles pertenecientes a la Bolsa, según publicó Dos Florines.

Entre los bienes se encuentra el inmueble ubicado en San Martín 553, en Paraná. También se someterá a consideración la autorización para vender un predio de 192 hectáreas situado en Alcaraz Segundo, departamento La Paz.

El tercer inmueble es un campo de 72 hectáreas ubicado en el departamento Nogoyá. De esta manera, las propiedades rurales que serán analizadas para su eventual venta totalizan 264 hectáreas. La disposición de los tres bienes deberá contar con la correspondiente autorización de los socios.

Reconocimiento a la gestión de Villagra

Respecto de la salida del gerente, el presidente de la institución, Diego Camuñas, afirmó que la determinación conjunta fue tomada "con gran pesar" y destacó la tarea desarrollada por Villagra, tanto en la presencia institucional como en la administración de la asociación.

Camuñas mencionó además su participación en asuntos de relevancia para la Bolsa, entre ellos el amparo ambiental que tuvo recientemente una resolución del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Villagra, por su parte, consideró que concluye una etapa de "gran experiencia y aprendizaje profesional" y agradeció a autoridades, socios, trabajadores y actores del sector. La Bolsa sostuvo que las decisiones adoptadas buscan garantizar su continuidad y adecuar su estructura a la nueva realidad económica.