Condenaron a los responsables del crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu

La Justicia francesa condenó a Loïk Le Priol a 26 años de prisión por el homicidio del exintegrante de Los Pumas y a Romain Bouvier a 19 años por tentativa de homicidio. Aramburu fue baleado en marzo de 2022 tras una pelea ocurrida en París.
La Justicia francesa condenó este viernes a Loïk Le Priol a 26 años de prisión por el homicidio del ex Puma Federico Martín Aramburu, mientras que Romain Bouvier recibió una pena de 19 años por tentativa de homicidio. El veredicto fue dictado por la Corte de lo Penal de París luego de más de once horas de deliberación y tras un juicio que reconstruyó el crimen ocurrido el 19 de marzo de 2022 en la capital francesa.
El jurado descartó la premeditación que había sostenido la acusación. La Fiscalía había solicitado 27 años de prisión para Le Priol y 20 para Bouvier, al considerar que ambos habían actuado con intención homicida y planificación previa. Finalmente, las condenas quedaron un año por debajo de esas solicitudes.
La resolución cerró una instancia central del proceso judicial por la muerte del argentino, quien tenía 42 años y recibió varios disparos en el bulevar Saint-Germain después de una pelea que había comenzado horas antes en un bar del Barrio Latino parisino.
Cómo fue el crimen del ex Puma
Aramburu había viajado a París junto con su amigo y excompañero del Biarritz, el neozelandés Shaun Hegarty, para presenciar el encuentro entre Francia e Inglaterra correspondiente al torneo Seis Naciones. Durante la madrugada, ambos se encontraban en la terraza del bar Le Mabillon, donde también estaban Le Priol, Bouvier y otras personas.
Según se reconstruyó durante la investigación y el juicio, hubo consumo de alcohol, una discusión y posteriormente una pelea entre integrantes de ambos grupos. El personal de seguridad intervino y los exrugbieres abandonaron el establecimiento.
Sin embargo, el conflicto continuó en la vía pública. De acuerdo con la reconstrucción judicial, Bouvier realizó cuatro disparos, dos de los cuales alcanzaron a Aramburu. Posteriormente apareció Le Priol, quien efectuó seis disparos. Cuatro impactaron contra el argentino y dos resultaron mortales.
Las defensas que fueron analizadas durante el juicio
Le Priol admitió durante el proceso haber efectuado los disparos que provocaron la muerte de Aramburu, aunque argumentó que había reaccionado ante una situación que interpretó como amenazante. Sus abogados plantearon la legítima defensa y pidieron que se considerara una alteración de su discernimiento.
Una evaluación psiquiátrica presentada ante el tribunal cuestionó que el acusado hubiera sufrido al momento del crimen un trastorno de estrés postraumático capaz de alterar su discernimiento. Ese aspecto había formado parte de la estrategia planteada durante la investigación.
Bouvier, por su parte, reconoció haber disparado, pero sostuvo durante el juicio que no había tenido intención de matar. “Je n’ai jamais voulu tuer M. Aramburu, jamais” (“Nunca quise matar al señor Aramburu, nunca”), declaró ante el tribunal. También afirmó que había realizado un disparo disuasorio, una explicación que fue confrontada con las conclusiones de los peritos forenses.
El estremecedor relato del amigo que acompañaba a Aramburu
Uno de los testimonios centrales del proceso fue el de Shaun Hegarty, quien estaba junto al argentino durante el ataque y reconstruyó ante la Justicia sus últimos momentos.
“El señor Le Priol le disparó y vació su cargador. Veo a Federico caer sobre los cubos de basura y tumbarse en la calle. Para que te hagas una idea de lo aturdido que estoy, pienso que tiene que levantarse para que podamos irnos a casa. Sus últimas palabras fueron ‘Shaun, llama a la policía, me voy a morir’”, relató Hegarty durante el juicio.
La secuencia del ataque también quedó parcialmente registrada por cámaras de seguridad. Las imágenes mostraron diferentes momentos del enfrentamiento, aunque los instantes finales en los que Le Priol efectuó los disparos quedaron fuera del campo de las cámaras.
El pasado de los condenados
El caso también adquirió repercusión por los antecedentes de los acusados. Le Priol y Bouvier habían estado vinculados al Groupe Union Défense (GUD), una agrupación estudiantil francesa de extrema derecha, y arrastraban una condena anterior por una agresión ocurrida en 2015 contra un antiguo responsable de esa organización.
Le Priol había integrado además las Fuerzas Armadas francesas. Durante el juicio, una de las cuestiones centrales fue determinar si los disparos habían sido premeditados, tal como sostenía la Fiscalía, o si los acontecimientos se habían desarrollado sin una planificación homicida previa, como plantearon las defensas.
Antes de conocer el veredicto, Le Priol se dirigió a los familiares de Aramburu y expresó: “El Papa está hoy en París, no sé si es una señal, pero espero que algún día encuentren la fuerza para perdonarme y que yo también encuentre la fuerza para perdonarme a mí mismo”.
La trayectoria de Federico Martín Aramburu
Federico Martín Aramburu nació en Buenos Aires y construyó una destacada carrera en el rugby argentino y francés. Con la camiseta de Los Pumas disputó 22 partidos internacionales y formó parte del seleccionado que consiguió el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2007.
A nivel de clubes desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en Francia, donde vistió, entre otras, las camisetas de Biarritz y Perpiñán. Después de retirarse de la actividad profesional se había establecido en el País Vasco francés junto con su esposa, María Codino, y sus tres hijos, detalló Infobae.
Su asesinato causó una fuerte conmoción tanto en Argentina como en Francia y generó numerosos homenajes dentro del rugby. Más de cuatro años después del crimen, la Justicia francesa condenó a Le Priol a 26 años de cárcel y a Bouvier a 19, al tiempo que descartó la premeditación sostenida por la acusación.