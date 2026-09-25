La entrerriana Magdalena Garro ganó su segunda medalla de oro en los Juegos Suramericanos

La entrerriana Magdalena Garro volvió a subir a lo más alto del podio en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este viernes, la deportista de Concepción del Uruguay conquistó su segunda medalla de oro en el certamen al imponerse junto a Brenda Rojas en la final femenina de K2 500 metros, disputada en la laguna Setúbal.

La embarcación argentina completó el recorrido en 1 minuto, 37 segundos y 51 centésimas (1:37.51), registro que le permitió quedarse con el primer puesto. Brasil terminó segundo, con un tiempo de 1:40.94, mientras que Ecuador obtuvo la medalla de bronce al finalizar en 1:41.59.

La diferencia fue de más de tres segundos respecto de las brasileñas, sus escoltas inmediatas. El triunfo llegó durante las primeras pruebas de la jornada 14 y aportó una nueva medalla dorada a la delegación nacional.

Dos medallas de oro en dos días

La consagración de este viernes se suma a la conseguida por Magdalena Garro el jueves, cuando integró el equipo argentino que ganó la final de K4 500 metros femenino. En aquella oportunidad compartió la embarcación con Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y Lucía Dalto.

El cuarteto nacional había establecido un registro de 1:31.25 para quedarse con la victoria. Colombia finalizó en segundo lugar, con 1:34.40, y Chile completó el podio con un tiempo de 1:36.56.

De esta manera, la palista uruguayense acumula dos títulos en las dos pruebas que disputó en Santa Fe 2026. En ambas competencias recorrió la distancia de 500 metros, primero en una embarcación de cuatro integrantes y luego en dupla con Rojas.

Una trayectoria con presencia internacional

Magdalena Garro, nacida en Concepción del Uruguay, cuenta con una extensa trayectoria representando al país en competencias internacionales. Participó de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y obtuvo medallas en distintas ediciones de los Juegos Panamericanos.

Entre sus antecedentes también figura la medalla de oro conseguida en K2 500 metros durante los Juegos Suramericanos de Asunción 2022. Cuatro años después, volvió a imponerse en esa especialidad, esta vez junto a Brenda Rojas y ante el público argentino.

La jornada del viernes comenzó con resultados favorables para el canotaje nacional. Además del triunfo femenino, Agustín Vernice y Gonzalo Carreras ganaron el K2 500 metros masculino con una marca de 1:25.15, por delante de Uruguay y Venezuela.

Con su segunda medalla dorada, Magdalena Garro amplió la cosecha argentina en los Juegos Suramericanos y sumó otro resultado para la representación entrerriana, que cuenta con deportistas de distintas localidades compitiendo en Santa Fe, Rosario y Rafaela.