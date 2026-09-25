“Donar sangre salva vidas”: destacaron la respuesta a una colecta solidaria para hospital San Roque

REDACCIÓN ELONCE
Cuatro Clubes de Leones organizaron una jornada para colaborar con el Hospital San Roque. La médica Sofía Rivero destacó ante Elonce la participación y recordó que el Servicio de Hemoterapia necesita donantes voluntarios durante todo el año.
Una nueva colecta externa de sangre se realizó este viernes en la sede del Club de Leones Paraná Centro, con el objetivo de colaborar con el Servicio de Hemoterapia del Hospital Materno Infantil San Roque y concientizar sobre la importancia de la donación voluntaria.
La actividad comenzó a las 7:30 en Pellegrini 547 y contó con la participación de integrantes de los clubes Paraná Centro, Paraná Parque Urquiza, Paraná Campaña y Paraná Mujeres en Acción. También trabajaron profesionales del hospital encargados de entrevistar y atender a los donantes.
La médica especialista en Hemoterapia Sofía Rivero destacó ante Elonce la respuesta obtenida durante la mañana y agradeció el acompañamiento de las instituciones.
“Nos está yendo bastante bien. Estamos muy cómodos porque siempre nos reciben muy bien y continuamos atendiendo donantes”, expresó la profesional.
La sangre depende de donantes voluntarios
Rivero explicó que las colectas externas permitieron acercar el servicio a diferentes sectores de la comunidad y facilitar la participación de quienes no podían concurrir directamente al hospital.
No obstante, remarcó que la necesidad de sangre no se limitó a las campañas especiales, debido a que los distintos tratamientos, intervenciones y emergencias requirieron un abastecimiento permanente.
“Nuestro servicio funciona gracias a los donantes de sangre. No hay otro secreto: dependemos de la gente que quiere donar de forma voluntaria, ayudar y contribuir”, sostuvo.
El Hospital San Roque recibe donantes durante todo el año y dispone de una agenda para coordinar la atención en su Servicio de Hemoterapia.
Según explicó Rivero, quienes deseen donar pueden acercarse de lunes a viernes, entre las 7 y las 11. Deben llevar su Documento Nacional de Identidad y pueden desayunar de manera habitual antes de concurrir.
La médica también recomendó que las personas que utilizan anteojos los lleven, ya que previamente deben completar una planilla con información personal y sanitaria. “Parece un detalle, pero es importante porque tienen que llenar el formulario y muchas veces se olvidan los anteojos”, comentó.
Una causa vinculada con el cáncer infantil
Representantes de los Clubes de Leones explicaron que la iniciativa se enmarcó en una de las causas globales de la organización: el acompañamiento a niños que atraviesan enfermedades oncológicas.
Durante la jornada, los voluntarios recibieron a los donantes, organizaron el espacio y prepararon un desayuno para quienes participaron de la extracción.
“Buscamos acompañar a los hospitales y concientizar a la comunidad sobre algo tan importante como donar sangre. Muchas veces dejamos pasar esta necesidad hasta que le sucede a alguien cercano”, señaló una de las referentes de la organización.
Los integrantes de los clubes remarcaron que la convocatoria fue abierta a toda la comunidad y agradecieron a las personas que se acercaron durante la mañana.
“Donar sangre salva vidas”
Los organizadores sostuvieron que continuarán promoviendo campañas durante el año y acompañando las necesidades de los bancos de sangre de los hospitales públicos. “Todas las veces que sea necesario nos pondremos la camiseta y volveremos a pedir donantes. Donar sangre salva vidas”, afirmaron.
Además de colaborar con el Hospital San Roque, los Clubes de Leones habían participado anteriormente en actividades similares destinadas al Hospital San Martín y a otras instituciones sanitarias.
Quienes no pudieron asistir a la colecta pueden ofrecerse como donantes voluntarios en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Materno Infantil San Roque, ubicado en calle La Paz 435. Para consultas, el establecimiento informó el teléfono 343 507-4584 y el correo electrónico hemoterapia@hospitalsanroque.gob.ar.