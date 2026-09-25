Más de 3,4 millones de personas tienen deudas consideradas “irrecuperables”

La morosidad de los hogares continuó mostrando elevados niveles en Argentina y los atrasos más prolongados fueron los que registraron el mayor crecimiento. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado sobre datos del Banco Central, indicó que 3,4 millones de personas tienen deudas clasificadas como “irrecuperables”, es decir, con más de un año de atraso.

El relevamiento mostró que 5,6 millones de personas presentan algún grado de morosidad, sobre un universo de 20,6 millones de deudores del sistema financiero y no bancario. De esta manera, el 26,9% de quienes tienen algún tipo de deuda registra al menos una línea de crédito con tres meses o más de atraso.

En comparación con julio de 2025, se incorporaron 1,7 millones de personas a la condición de morosas. El incremento se concentró especialmente entre quienes acumularon los atrasos más prolongados.

Crecieron 60% los deudores “irrecuperables”

La situación más comprometida correspondió a los deudores incluidos en la denominada situación 5 o “irrecuperable”, categoría que comprende a quienes acumulan atrasos superiores a un año.

Según el estudio, este grupo creció un 60% en doce meses, con la incorporación de casi 1,3 millones de personas. En julio de 2026 había 3,4 millones de deudores bajo esta clasificación, equivalentes al 16,8% del total de personas endeudadas.

Uno de los datos destacados del relevamiento fue que los incumplimientos más graves no necesariamente estuvieron vinculados con grandes montos. La mitad de las personas consideradas “irrecuperables” acumulaba deudas por $77.900 o menos.

El Instituto Argentina Grande interpretó que esta situación refleja dificultades para cancelar compromisos financieros de montos relativamente bajos, en un escenario de creciente presión sobre las economías familiares.

La mora también afecta al crédito de las familias

Los últimos datos oficiales del Banco Central mostraron, además, que en julio la irregularidad del crédito bancario destinado a las familias alcanzó el 12,9%, mientras que para las empresas se ubicó en 3,6%. En el conjunto del sistema financiero, el ratio de irregularidad fue del 7,7%.

La problemática también alcanzó al financiamiento otorgado fuera de los bancos. El informe del IAG señaló que en las casas de electrodomésticos la tasa de mora llegó al 54%, mientras que en otras cadenas comerciales se ubicó en el 28,7%.

Los datos del BCRA venían mostrando previamente un deterioro entre los proveedores no financieros de crédito: en febrero de 2026, la irregularidad de esa cartera había alcanzado el 26,9%, con un 34,1% en préstamos personales.

Los jóvenes, entre los más afectados

El análisis por edades mostró que el 38,1% de los deudores de entre 15 y 29 años estaba en mora, convirtiéndose en el segmento con mayor proporción de incumplimientos.

También se observaron diferencias entre provincias. De acuerdo con el relevamiento, La Rioja registró una morosidad del 26%, seguida por Santa Cruz, con 23,8%; San Luis, con 23,1%; San Juan, con 22,1%; y Catamarca, también con 22,1%.

El incremento de los atrasos se produjo después de un período de expansión del acceso al financiamiento. A diciembre de 2025, el Banco Central había contabilizado 20,3 millones de personas con algún tipo de crédito, cerca del máximo histórico registrado en mayo de 2024.