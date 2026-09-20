Nuevo récord de morosidad: bancos amplían las opciones para refinanciar deudas

La morosidad de las familias volvió a aumentar durante julio y alcanzó un nuevo máximo, de acuerdo con el último informe de entidades financieras elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La irregularidad en los créditos bancarios otorgados a hogares pasó del 12,8% registrado en junio al 12,9%.

El incremento se produjo después de la leve mejora observada durante junio. De acuerdo con los datos difundidos, la variación estuvo relacionada principalmente con el estancamiento del stock de crédito y no tanto con una aceleración del monto en pesos correspondiente al financiamiento irregular.

El deterioro también se observó entre las empresas. Según el Banco Central, la irregularidad de las financiaciones destinadas al sector privado empresarial aumentó del 3,5% al 3,6%. En el segmento de proveedores no financieros, que incluye a las fintech, estimaciones de la consultora 1816 ubicaron la mora en 8,2%, frente al 7,9% anterior.

Crecen las alternativas para refinanciar deudas

Frente al aumento de la morosidad, bancos y compañías financieras comenzaron a ampliar las opciones de refinanciación para clientes con dificultades para cumplir con sus obligaciones. Estas propuestas tienen especial incidencia en la denominada mora temprana, que comprende atrasos de hasta 90 días.

Fuentes del mercado señalan que las entidades buscan intervenir antes de que los deudores pasen a categorías de mayor irregularidad. Al mismo tiempo, el saldo correspondiente a personas consideradas incobrables se mantiene relativamente estable, en un escenario en el que la oferta de carteras en mora continúa siendo elevada.

En Argentina existen actualmente unos 20,9 millones de personas con algún tipo de crédito formal. Cerca de seis millones registran atrasos: unos 2,5 millones tienen obligaciones morosas con bancos, 2,6 millones con fintech y otros 2,6 millones con diferentes proveedores no financieros. Las categorías pueden superponerse, ya que una misma persona puede mantener deudas con más de una entidad.

El crédito representa el 13,1% del PBI

Los datos muestran además una combinación entre bajo nivel de crédito respecto del tamaño de la economía y un elevado índice de morosidad. Tras el crecimiento registrado durante los últimos años, el crédito representa aproximadamente el 13,1% del Producto Bruto Interno (PBI).

Según las cifras consignadas, esa proporción se encuentra por debajo de otros países de América Latina. El crédito equivale al 26,6% del PBI en México, al 74,9% en Brasil y al 75,6% en Chile, mientras que el promedio regional informado alcanza el 47,8%.

Las fintech tuvieron una participación creciente dentro de la expansión del financiamiento formal. El número de préstamos personales otorgados por estas compañías pasó de alrededor de un millón en 2019 a 10,6 millones en 2026, aunque las condiciones y tasas pueden variar considerablemente según el perfil de cada solicitante.

Bancos lanzaron programas de refinanciación

En este contexto, distintas entidades comenzaron a modificar las condiciones disponibles para personas con deudas. El Banco Ciudad redujo al 28% nominal anual la tasa destinada a refinanciar saldos en mora de tarjetas de crédito y préstamos personales, dentro de un programa de desendeudamiento familiar implementado en la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el Banco Nación anunció nuevas condiciones para clientes clasificados en Situación 3 o superior. Para préstamos personales y tarjetas ofrece una alternativa de refinanciación en UVA con una tasa nominal anual del 7,5% y un plazo máximo de 120 meses.

La entidad también incorporó una modalidad denominada en pesos, con una tasa nominal anual del 25% para quienes mantengan las cuotas al día y plazos de hasta 96 meses. Las iniciativas aparecen mientras el Banco Central registra un nuevo incremento de la morosidad de los hogares y las entidades buscan contener el avance de los atrasos mediante esquemas de refinanciamiento.