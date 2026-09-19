Incendio en un centro médico de Berlín: murió una persona y hay al menos 25 heridos

Un muerto y al menos 25 personas heridas tras un incendio en un centro médico en Berlín

Un incendio en un centro de atención médica de Berlín, Alemania dejó este sábado un muerto y al menos 25 personas heridas, según informó el departamento de bomberos de la capital alemana.

El siniestro ocurrió durante la mañana en un establecimiento ubicado en el barrio de Kreuzberg. Los bomberos recibieron el aviso poco antes de las 10 de la mañana, hora local, y desplegaron un operativo para controlar las llamas y evacuar a los ocupantes.

Cómo se originó el incendio en Berlín

De acuerdo con las primeras investigaciones, el fuego habría comenzado en la habitación de un paciente, que quedó completamente destruida por las llamas.

El humo se propagó rápidamente por el edificio, que cuenta con cinco pisos, y obligó a evacuar a todas las personas que se encontraban en el lugar.

Entre los heridos, uno de los pacientes se encontraba en estado crítico y debió ser reanimado. La mayoría de los demás afectados sufrió lesiones de menor gravedad, principalmente por inhalación de humo.

Un muerto y 25 heridos

Como consecuencia del incendio, un hombre murió, mientras que al menos 25 personas resultaron heridas y fueron asistidas por los servicios de emergencia.

Todos los residentes del centro médico fueron evacuados y recibieron atención médica tras el siniestro.

Los bomberos lograron controlar el fuego y, durante la tarde, confirmaron que las llamas habían sido completamente extinguidas.

Investigan las causas del incendio

Por el momento, se desconoce qué provocó el incendio. Las autoridades alemanas trabajan para determinar cómo comenzó el fuego y establecer las circunstancias que derivaron en la tragedia.

El hecho generó un importante despliegue de los servicios de emergencia en Kreuzberg, mientras continúa la investigación para determinar el origen del siniestro.