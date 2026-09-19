ANSES octubre 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados y cuánto reciben con el aumento

Con la actualización del 1,66%, el haber mínimo jubilatorio queda en $435.748,51. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el monto bruto alcanza los $505.748,51. Para los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo, el cronograma comenzará el viernes 23 de octubre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos de octubre de 2026 para jubilados y pensionados. Los haberes llegarán con un aumento del 1,66% y continuará el bono extraordinario de $70.000 para quienes cumplen con las condiciones establecidas.
El incremento corresponde a la actualización mensual vinculada a la inflación registrada en agosto y modifica los montos que percibirán los beneficiarios del sistema previsional.
Jubilados y pensionados que cobran la mínima: cuándo cobran en octubre
Con la actualización del 1,66%, el haber mínimo jubilatorio queda en $435.748,51. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el monto bruto alcanza los $505.748,51.
El calendario de pagos para quienes perciben hasta un haber mínimo se organiza de acuerdo con la terminación del DNI:
DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.
DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.
DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.
DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.
DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.
DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.
DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.
DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.
DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.
DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.
El pago correspondiente a los DNI terminados en 2 se realizará el martes 13 debido al fin de semana largo.
Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo
Para los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo, el cronograma comenzará el viernes 23 de octubre.
Las fechas establecidas según la terminación del DNI son:
DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.
DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.
DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.
DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.
En este segmento, el haber máximo del SIPA alcanza los $2.932.174,85.
Cómo consultar cuánto cobrás en octubre
Los beneficiarios pueden consultar el detalle de su liquidación a través de los canales digitales de ANSES.
Para hacerlo, deben ingresar al sitio oficial o a la aplicación Mi ANSES, acceder con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social y dirigirse al apartado correspondiente a Jubilaciones y Pensiones.
Desde allí podrán consultar el recibo de haberes y verificar el monto actualizado, el bono previsional y las deducciones correspondientes.
De esta manera, durante octubre se aplicará el nuevo aumento previsional y continuará el esquema de pagos según la terminación del DNI.