ANSES octubre 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados y cuánto reciben con el aumento

Los haberes llegarán con un aumento del 1,66%

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos de octubre de 2026 para jubilados y pensionados. Los haberes llegarán con un aumento del 1,66% y continuará el bono extraordinario de $70.000 para quienes cumplen con las condiciones establecidas.

El incremento corresponde a la actualización mensual vinculada a la inflación registrada en agosto y modifica los montos que percibirán los beneficiarios del sistema previsional.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima: cuándo cobran en octubre

Con la actualización del 1,66%, el haber mínimo jubilatorio queda en $435.748,51. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el monto bruto alcanza los $505.748,51.

El calendario de pagos para quienes perciben hasta un haber mínimo se organiza de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

El pago correspondiente a los DNI terminados en 2 se realizará el martes 13 debido al fin de semana largo.

Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo

Para los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo, el cronograma comenzará el viernes 23 de octubre.

Las fechas establecidas según la terminación del DNI son:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

En este segmento, el haber máximo del SIPA alcanza los $2.932.174,85.

Cómo consultar cuánto cobrás en octubre

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de su liquidación a través de los canales digitales de ANSES.

Para hacerlo, deben ingresar al sitio oficial o a la aplicación Mi ANSES, acceder con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social y dirigirse al apartado correspondiente a Jubilaciones y Pensiones.

Desde allí podrán consultar el recibo de haberes y verificar el monto actualizado, el bono previsional y las deducciones correspondientes.

De esta manera, durante octubre se aplicará el nuevo aumento previsional y continuará el esquema de pagos según la terminación del DNI.