Chajarí: allanaron una vivienda y detuvieron a un hombre por un robo a un local de telefonía

Un hombre encapuchado ingresó al comercio y, mediante amenazas con un arma blanca, sustrajo dinero

Un hombre mayor de edad fue detenido en Chajarí, acusado de haber cometido un robo calificado en un comercio de telefonía celular. El procedimiento se realizó este sábado 19 de septiembre, luego de una denuncia radicada dos días antes.

Según informó la Jefatura Departamental Federación, la denuncia fue presentada el miércoles 17 de septiembre, alrededor de las 21:15, por una mujer mayor de edad. La víctima señaló que un hombre encapuchado ingresó al comercio y, mediante amenazas con un arma blanca, sustrajo dinero en efectivo y un teléfono celular.

Foto: Jefatura Departamental Federación

A partir de la investigación, se llevó adelante un allanamiento y requisa domiciliaria, que arrojó resultado positivo. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron prendas de vestir y una bicicleta que habría sido utilizada para cometer el hecho.

Encontraron el arma utilizada en el robo

En el marco del operativo, el presunto autor manifestó espontáneamente, en presencia de testigos, que se había despojado del arma blanca utilizada durante el robo y que la había arrojado en un descampado de la ciudad.

Ante esta información, personal del Comando realizó un rastrillaje en un terreno baldío y logró localizar un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros de longitud, con mango y filo de color rosado.

Foto: Jefatura Departamental Federación

El arma fue secuestrada mediante un acta por separado y quedó incorporada a la investigación.

Detuvieron al sospechoso en Chajarí

Tras ser informada de los resultados del procedimiento, la Fiscalía local solicitó las medidas correspondientes y, previa autorización del Juez de Garantías, dispuso la detención del hombre mayor de edad.

El acusado quedó alojado en la Comisaría N.º 1 de Chajarí, a disposición de la Justicia. En el operativo intervinieron efectivos del Comando, la Sección Investigaciones y personal de Policía Científica, bajo la coordinación del jefe de la Comisaría Chajarí.