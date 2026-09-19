Reconocida banda australiana sorprendió al escuchar una canción de Ke Personajes en pleno show en Buenos Aires

La banda australiana 5 Seconds of Summer volvió a la Argentina con un Movistar Arena repleto y un espectáculo que repasó los grandes éxitos de su carrera, pero uno de los momentos más comentados de la noche no fue una canción propia. En plena presentación, los integrantes del grupo australiano sacaron un celular sobre el escenario y comenzaron a reproducir un tema de Ke Personajes, el fenómeno de cumbia liderado por el entrerriano Emanuel Noir.

El inesperado guiño a la banda nacida en Concepción del Uruguay hizo estallar al estadio y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde cientos de fanáticos celebraron el cruce entre el pop rock internacional y la cumbia argentina.

Créditos: @lusorichetti

Un guiño argentino en la gira Everyone's A Star!

El regreso de 5SOS marcó el inicio de su nueva etapa artística con Everyone's A Star!, el sexto álbum de estudio de la banda. El show abrió con “NOT OK” y continuó con temas como No. 1 Obsession, Teeth, Easier y More, además de clásicos que recorrieron más de diez años de trayectoria.

Uno de los pasajes centrales llegó con “Boyband”, la canción en la que Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwin juegan con humor sobre la etiqueta que los acompañó desde sus comienzos. Ese espíritu descontracturado también se trasladó al momento en que decidieron compartir música argentina con el público desde el escenario.

La emoción de “Amnesia”, la canción secreta y el homenaje a Ke Personajes

La noche también tuvo su cuota de nostalgia con una versión acústica de “Amnesia”, acompañada por miles de voces, y una “secret song” exclusiva para Buenos Aires: “Babylon”, elegida especialmente para esta parada de la gira.

Créditos: @lusorichetti

Sin embargo, el instante que terminó de conquistar a los fanáticos argentinos ocurrió fuera del repertorio oficial. Al hacer sonar una canción de Ke Personajes delante de un Movistar Arena colmado, 5 Seconds of Summer selló un gesto de cercanía con la cultura musical local que fue celebrado tanto por sus seguidores como por los admiradores de la banda entrerriana.

El concierto cerró con “Everyone's A Star!” y “Youngblood”, dejando una imagen que quedó entre las más compartidas del regreso del cuarteto australiano a la Argentina: un estadio cantando pop, rock y también cumbia en una misma noche.

Cómo nació la banda

5 Seconds of Summer comenzó el 3 diciembre de 2011 cuando Luke Hemmings, Michael Clifford y Calum Hood, quienes estudiaban en el Norwest Christian College, comenzaron a publicar videos de ellos mismos haciendo covers de canciones populares en el canal de Youtube de Hemmings. El primer vídeo de Hemmings, un cover de la canción de Mike Posner, «Please Don't Go» , fue publicado el 3 febrero de 2011. Su cover de la canción de Chris Brown, «Next 2 You» recibió más de 600.000 visitas. En diciembre de 2011, se unió a la banda Ashton Irwin, y la banda se completó.

La banda atrajo interés de grandes sellos discográficos, y han firmado un sello con Sony ATV Music. Su primer lanzamiento musical fue un EP titulado Unplugged. Su popularidad se originó cuando atrajeron la atención de Louis Tomlinson, integrante de One Direction.