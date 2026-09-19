Cómo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: los detalles que preparan para la ceremonia

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tendrá una propuesta especialmente diseñada para representar la historia de amor de la pareja. A medida que avanza la organización de la celebración prevista para el 19 de diciembre, trascendieron nuevos detalles sobre la ceremonia y la particular ambientación que preparan.

Según reveló Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (América TV), la cantante habría tenido una participación central en la creación del concepto. "El evento lo escribió ella, como lo hizo con Futttura", afirmó la conductora al describir el nivel de personalización que tendrá la celebración.

La propuesta habría sido pensada por Stoessel y De Paul a partir de distintos momentos de su relación. Para construir la estética seleccionaron tres películas con las que se sienten identificados como pareja y una de ellas tendrá un papel especialmente importante en la ambientación, informó Clarín.

Un túnel para ingresar a la fiesta

Una de las principales novedades será una estructura de grandes dimensiones por la que deberán atravesar los asistentes antes de entrar al festejo. La idea, según la información difundida, será generar una experiencia vinculada con una de las películas elegidas por la pareja.

"Hay una, particularmente, que tanto a Tini como a Rodrigo les gusta mucho y que va a representar el casamiento", explicó Latorre. A partir de esa inspiración, encargaron la construcción de un túnel que funcionará como transición hacia el espacio principal de la celebración.

Otro elemento tendrá protagonismo durante la ceremonia y en los recuerdos que recibirán los asistentes. La flor elegida para la estética de la invitación también formaría parte de la puesta y Tini llevaría una flor en sus manos en lugar del tradicional ramo de novia. Cada invitado recibiría además una pieza realizada en acuarela como recuerdo.

Dos looks y una ceremonia al aire libre

La cantante también habría definido el vestuario para los distintos momentos de la celebración. Según trascendió, utilizará dos diseños del francobelga Ludovic de Saint Sernin: uno para la ceremonia y el intercambio de anillos y otro para la fiesta posterior.

La ceremonia se desarrollaría al aire libre y tendría carácter simbólico. De acuerdo con la versión difundida en televisión, la celebración no implicaría una unión civil y estaría centrada en el juramento de amor de la pareja y el tradicional intercambio de anillos.

Para conducir ese momento, Tini y Rodrigo habrían elegido a Guido De Paul, hermano del futbolista. Él sería el encargado de oficiar la ceremonia frente al círculo cercano de la pareja.

Cómo serán las horas previas al casamiento

Otro de los aspectos definidos es cómo transcurrirá la previa. Tini y De Paul permanecerían en casas diferentes dentro del mismo predio durante las horas anteriores al encuentro y recién se encontrarían para la ceremonia.

Un día antes, el 18 de diciembre, la cantante tendría previsto compartir un momento especial exclusivamente con sus amigas, antes de comenzar con los preparativos finales.