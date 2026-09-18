Emilia Mernes estaría invitada al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel habría incluido a Emilia Mernes entre los invitados a su casamiento con Rodrigo De Paul, previsto para el próximo 19 de diciembre. La información fue difundida en LAM, donde aseguraron que la cantante entrerriana asistirá a la celebración junto a Duki.

La versión generó repercusión porque durante los últimos meses circularon rumores sobre un supuesto distanciamiento entre ambas artistas. Hasta el momento, ninguna de las protagonistas confirmó públicamente que haya existido un conflicto ni habló sobre una reconciliación.

Pilar Smith sostuvo en el programa de América que allegados a Tini le confirmaron la presencia de Emilia y Duki en la lista. También señaló que la artista habría mostrado su malestar luego de que comenzaran a trascender detalles privados sobre las invitaciones.

La versión sobre una reconciliación

Según explicó la panelista, Tini Stoessel y Emilia Mernes habrían mantenido una conversación para resolver las diferencias que existían entre ellas. “Ellas hablaron y se pidieron disculpas”, afirmó Smith durante el ciclo conducido por Ángel de Brito.

La periodista también se refirió a la actividad de ambas en redes sociales. Indicó que Emilia sigue actualmente a Tini y a Rodrigo De Paul, mientras que el futbolista también sigue a la cantante de Nogoyá.

En cambio, Tini todavía no sigue a Emilia Mernes en Instagram. Según la información difundida en LAM, ese gesto podría producirse próximamente como otra señal de que la relación entre ambas habría quedado recompuesta.

Los famosos que aparecerían en la lista

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul reuniría a numerosas figuras del espectáculo y el deporte. Entre los nombres mencionados aparecen Chris Martin, Lali Espósito, Pedro Rosemblat, Shakira, Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

También serían parte de los invitados la cantante brasileña Anitta y el rapero nigeriano Burna Boy. En contraste, Pilar Smith aseguró que Lizardo Ponce no habría recibido una invitación para participar del festejo.

La presencia de Emilia Mernes y Duki resulta uno de los datos que más llamó la atención debido a las versiones previas de distanciamiento. De todos modos, la información sobre la lista de asistentes no fue confirmada oficialmente por los futuros esposos.

La supuesta invitación que se filtró

En paralelo, Gustavo Méndez mostró en La mañana con Moria una imagen de la que sería la tarjeta elegida para el casamiento. El diseño presenta una flor azul de peonía realizada en acuarela y contiene algunos datos sobre la ceremonia.

Según la información difundida en el programa, la celebración está prevista para el 19 de diciembre a las 21 y tendría lugar en Dock Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

Mientras continúan apareciendo detalles sobre la organización, la supuesta invitación a Emilia Mernes alimentó las versiones de acercamiento con Tini Stoessel. Por ahora, la reconciliación se sostiene en los dichos televisivos y en los movimientos observados en redes, sin una confirmación directa de las cantantes.