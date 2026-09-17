China Suárez en bikini aprovechó el calor y respondió a las críticas: “Estoy buenísima”

La China Suárez en bikini compartió imágenes mientras disfrutaba del sol en Nordelta y reaccionó ante los comentarios que recibió. “Estoy buenísima, cada vez mejor”, lanzó la actriz en sus redes sociales.
La China Suárez en bikini volvió a llamar la atención de sus seguidores con una serie de publicaciones desde la propiedad de Nordelta que comparte con Mauro Icardi y sus hijos. Aprovechando las temperaturas más cálidas de septiembre, la actriz posó al aire libre y luego respondió con contundencia a los comentarios que generaron sus imágenes.
María Eugenia Suárez eligió una bikini triangular negra para las fotografías. En la primera postal apareció frente a un espejo ovalado de marco dorado, con el cabello suelto, mientras que las puertas abiertas de la habitación permitían observar de fondo el lago y las palmeras del lugar.
Luego mostró otro momento de descanso al aire libre. Recostada sobre una reposera de rayas blancas y negras, mantuvo el mismo traje de baño y se fotografió tomando sol. Las imágenes rápidamente provocaron reacciones entre sus seguidores y también comentarios críticos que no pasaron inadvertidos para la actriz.
La contundente respuesta de la China Suárez
Después de observar las repercusiones de sus fotografías, Suárez decidió responder públicamente. Lejos de ignorar los cuestionamientos, publicó un mensaje dirigido especialmente a quienes suelen criticar sus contenidos en las redes sociales.
“Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten”, escribió la actriz. La frase rápidamente se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la publicación.
Pero no terminó allí. Suárez agregó otro mensaje en el que anticipó que seguirá compartiendo imágenes similares: “No sufran que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo día”. Entre las numerosas reacciones que recibió el posteo apareció rápidamente el “like” de Mauro Icardi.
Postales de sus días en Nordelta
La secuencia formó parte de una serie de publicaciones con las que la actriz mostró distintos momentos de su vida cotidiana. Entre las fotografías en traje de baño intercaló una imagen de una jarra con limonada casera, acompañada por la expresión “Homemadeeeeee”.
El escenario de las postales fue la denominada “Casa de los Sueños”, la propiedad ubicada en un barrio privado de Nordelta donde Suárez pasa parte de sus días junto a Icardi y sus hijos. El lago, la vegetación y los espacios exteriores volvieron a aparecer como parte del paisaje de sus publicaciones.
Las imágenes en bikini se sumaron así a otros registros cotidianos que la actriz viene compartiendo con sus seguidores. En los últimos días había publicado también un video en TikTok mientras recorría las calles del barrio privado a bordo de un carrito de golf junto a su hijo Amancio, indicó Teleshow.
Sus videos cotidianos en las redes
En aquella publicación, la actriz utilizó como música de fondo “Carita Feliz”, de Myke Towers. El video estuvo acompañado por la frase “Piscis un viernes cualquiera” y la expresión “Mood 24/7” sobreimpresa en las imágenes.
Suárez mantiene una intensa actividad en las plataformas digitales, donde combina escenas familiares, momentos cotidianos y producciones personales. Cada una de esas apariciones suele generar una importante cantidad de interacciones entre quienes siguen su vida y aquellos usuarios que cuestionan sus publicaciones.
Esta vez, sin embargo, fueron las fotografías bajo el sol y especialmente su respuesta a las críticas las que concentraron la atención. Con la llegada de las temperaturas más altas, la China Suárez en bikini anticipó además que las imágenes en traje de baño recién comienzan, dejando en claro que los cuestionamientos no modificarán el contenido que decide compartir.