Antonela Roccuzzo compartió un día de playa en Miami con imágenes soñadas

Antonela Roccuzzo aprovechó los últimos días de calor en Miami para disfrutar de una jornada de playa y navegación junto a sus hijos. A través de TikTok, compartió un video que reunió distintos momentos del paseo, desde el recorrido en yate hasta actividades en el agua.

El clip comenzó con la frase “Eso que se siente en verano…” y una imagen de sus pies descalzos junto al agua transparente. Luego aparecieron distintas postales del recorrido, con el cielo nublado, la costa de Miami y escenas tomadas desde el muelle y la embarcación.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la esposa de Lionel Messi realizó una parada de manos sobre la cubierta. Con una bikini roja, mostró su habilidad para el yoga mientras la embarcación permanecía sobre el agua.

Un encuentro con delfines en pleno paseo

Durante la navegación, Antonela Roccuzzo también registró la aparición de varios delfines que comenzaron a desplazarse y saltar junto a la estela de la embarcación.

Las imágenes mostraron a los animales avanzando cerca del yate, en uno de los momentos más destacados del video que la rosarina decidió compartir con sus seguidores.

La salida continuó con una parada para hacer snorkel en aguas turquesas. Uno de sus hijos también participó de la actividad y apareció sumergiéndose con el equipo correspondiente.

Un cierre con el atardecer de Miami

A lo largo de la publicación, Antonela Roccuzzo combinó imágenes de las actividades familiares con distintos paisajes de la costa estadounidense y momentos de tranquilidad a bordo.

El video mantuvo como eje el disfrute del verano, el contacto con el mar y las actividades al aire libre, una faceta que la rosarina suele mostrar ocasionalmente en sus redes sociales.

La jornada terminó con una postal del atardecer sobre Miami y los edificios de la ciudad recortados en el horizonte, imagen que cerró el recorrido compartido por Antonela Roccuzzo con sus seguidores.