La “Justicia va a los Barrios” estará este viernes en 31 localidades entrerrianas

El Poder Judicial de Entre Ríos realizará este viernes la “XI Jornada Provincial de Acceso a Justicia”. El detalle del operativo que se desarrollará de forma simultánea en 31 localidades entrerrianas.
El Poder Judicial de Entre Ríos realizará este viernes la “XI Jornada Provincial de Acceso a Justicia”. De este modo, Justicia va a los Barrios vuelve a desplegar una jornada de alcance provincial que busca fortalecer el vínculo entre la Justicia y la ciudadanía, generando espacios de escucha y atención cercanos, accesibles y gratuitos en escuelas, centros comunitarios y barriales.
En el caso de Colonia El Carmen y General Galarza la actividad será el jueves 17, por disponibilidad de los establecimientos. La propuesta contará con la participación de jueces y juezas de Paz, magistrados y magistradas, integrantes del Ministerio Público y otros operadores judiciales, de acuerdo con las características y necesidades de cada localidad.
Dónde y cuándo
* Alarcón – Departamento Gualeguaychú: Mesa Pública, de 9 a 12.
* Aldea San Antonio – Departamento Paraná: Escuela Secundaria N.º 11 “María Elena Boyocchi”, de 10.30 a 12.
* Aldea Santa María – Departamento Paraná: Sede Comunal, de 10 a 12.
* Aranguren – Departamento Nogoyá: NIDO-Punto Digital, de 9 a 11.30.
* Bovril – Departamento La Paz: Biblioteca Popular “Pte. Domingo Faustino Sarmiento”, de 9 a 12.
* Caseros – Departamento Uruguay: Centro Cultural “Margarita Thea”, de 9 a 12.
* Chañar – Departamento San Salvador: Escuela N.º 16 “Provincia de Corrientes”, de 9 a 12.
* Colonia El Carmen – Departamento Colón: Escuela de Educación Agrotécnica N.º 50 “José Hernández”, jueves 17 de septiembre, de 9 a 11.
* Colonia Federal – Departamento Federal: Escuela Secundaria N.º 2 “Florencio Molina Campos”, de 9 a 12.
* Concordia – Escuela N.º 32 “Nuestra Señora del Silencio”, de 9.30 a 12.
* El Ramblón – Distrito Quebracho, Departamento Paraná: Escuela Secundaria N.º 64 “J. J. de Urquiza”, de 9 a 10.30.
* Estación Sosa – Departamento Paraná: Sede Comunal, de 9 a 12.
* General Alvear – Departamento Diamante: Salón Comunitario, de 9 a 12.30.
* General Galarza – Departamento Gualeguay: Jardín Maternal “Bichito de Luz”, jueves 17 de septiembre, de 9 a 11.
* Gobernador Mansilla – Departamento Tala: Hogar de Ancianos “Clemencia Lesca de Soldá”, de 10 a 11.
* Gobernador Sola – Departamento Tala: Estación del Ferrocarril, de 9 a 12.
* Gualeguay: Asistencia Pública, de 9 a 12.
* Herrera – Departamento Uruguay: Salón de la Cooperativa de Agua Potable, de 9 a 12.
* Ingeniero Sajaroff – Departamento Villaguay: Salón Comunal, de 9 a 12.
* La Picada – Departamento Paraná: Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Comuna de La Picada, de 9 a 12.
* Las Moscas – Departamento Uruguay: Salón Comunal, de 9 a 12.
* Los Conquistadores – Departamento Federación: Sede Registro Civil, de 9 a 12.
* Paraje Mulitas – Distrito Chañar, Departamento Feliciano: Centro de Salud, de 9 a 11.
* Paraje Tibirí – Departamento La Paz: Capilla sobre camino vecinal, de 9 a 11.
* Paraná: Salón Vecinal Cáritas, de 9 a 12.
* Pueblo Bellocq – Estación Las Garzas, Departamento Paraná: Salón Comunal, de 9 a 12.
* Puerto Curtiembre – Departamento Paraná: Salón Comunal, de 8 a 11.
* Urdinarrain – Departamento Gualeguaychú: Jardín Maternal “Semillitas”, de 9 a 11.
* Victoria: Jardín Maternal “Juan Pablo II”, Barrio Arenal, de 10 a 12.
* Villa del Rosario – Departamento Federación: Centro Cultural, de 11.30 a 13.
* Villa Paranacito – Departamento Islas del Ibicuy: Hospital Local, de 9 a 12.