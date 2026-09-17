Créditos hipotecarios UVA: cuáles son los bancos con las tasas más bajas en septiembre

Los Créditos hipotecarios UVA ingresaron en septiembre de 2026 en una nueva etapa, con varias entidades financieras que redujeron las tasas adicionales aplicadas sobre la unidad indexada por inflación. Las ofertas más competitivas ya se ubican por debajo del 7,5% anual más UVA, especialmente para quienes acreditan sus haberes en el banco.

La tasa más baja entre las principales propuestas relevadas corresponde actualmente al Banco Nación, que ofrece un 6,7% más UVA para clientes que cobran sus ingresos en la entidad. Muy cerca aparece ICBC, con una tasa preferencial del 6,9% para quienes trasladan allí su cuenta sueldo.

Detrás se conformó un grupo de bancos con tasas del 7,5% más UVA. Allí aparecen Banco Macro, BBVA y Credicoop, además de una línea específica de Banco Ciudad destinada a la primera vivienda dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Los bancos que más redujeron sus tasas

Uno de los movimientos más importantes entre los Créditos hipotecarios se produjo en Banco Macro. A comienzos de 2026, la entidad ofrecía una tasa del 15% más UVA para clientes del Plan Sueldo Selecta, luego la redujo al 8,5% y actualmente se encuentra en 7,5%, una disminución acumulada de 7,5 puntos porcentuales.

ICBC también realizó una reducción significativa: su tasa para quienes acreditan el salario pasó del 13% al 6,9% más UVA. Para los clientes que no cobran el sueldo en la entidad, en cambio, la tasa se ubica en 9,9%, lo que refleja el peso que adquirió la vinculación salarial en las ofertas bancarias.

BBVA redujo del 10,5% al 7,5% más UVA su propuesta para clientes con haberes acreditados y permite financiar a plazos de hasta 30 años. Credicoop también alcanzó el 7,5% para determinados clientes que cobran el sueldo allí y buscan financiar la compra de una primera vivienda.

Qué bancos tienen hoy las tasas más bajas

Con las condiciones vigentes en septiembre, Banco Nación encabeza el segmento con una tasa del 6,7% más UVA, seguido por ICBC con 6,9%. Luego aparecen Macro, BBVA y Credicoop con el 7,5%, aunque cada entidad establece requisitos, porcentajes máximos de financiación y plazos diferentes.

Banco Ciudad también ofrece una alternativa del 7,5% para primera vivienda en territorio porteño, con plazos de hasta 25 años y un monto máximo de $150 millones. Fuera de esa línea particular, la tasa general de la entidad asciende al 9,5%.

Más arriba se encuentran Santander y Galicia, ambos con propuestas cercanas al 9,5% más UVA. En el caso de Santander, la línea contempla hasta 20 años y puede financiar hasta el 70% del valor de la propiedad, según las condiciones establecidas por el banco.

La cuenta sueldo gana peso en los créditos

La competencia por los Créditos hipotecarios también se convirtió en una estrategia de los bancos para atraer clientes con ingresos estables. La diferencia entre acreditar o no el salario puede representar varios puntos porcentuales dentro de una misma entidad y modificar sensiblemente el costo del financiamiento.

A este escenario se sumó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, que prevé canalizar hasta $2 billones hacia el mercado hipotecario mediante diez licitaciones de hasta $200.000 millones cada una. La primera distribuyó $200.000 millones entre 13 bancos.

Los fondos entregados bajo ese programa tienen una condición relevante: no pueden convertirse en préstamos con tasas superiores a UVA más 7,5%. El esquema también establece un plazo mínimo de 15 años y un máximo de 150.000 UVA por operación, lo que coloca presión adicional sobre las entidades que todavía ofrecen intereses cercanos al 10%.