Se adjudicaron los primeros $200.000 millones para impulsar nuevos créditos hipotecarios

Este lunes la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la primera licitación de fondos destinada a fortalecer el financiamiento de créditos hipotecarios y el monto de ofertas recibidas fue por $258.640.000.000, aunque el adjudicado fue de $200.000.000.000.

Según informó el Banco Central, que actúa como agente financiero de Anses para este tipo de operaciones, se recibieron ofertas de 18 entidades por más de $ 258.000 millones y se adjudicó el total del monto de $ 200.000 millones anunciado , por lo que cerca de 5 bancos quedaron por fuera de la primera colocación.

La licitación se realizó por tramos y más del 80% de las posturas aprobadas se concentró en el plazo de los cinco años. Para el primer tramo, de 12 meses, se convalidaron $ 35.570.677.389, con una tasa UVA más un spread promedio ponderado de 2,67%. En tanto, para el tramo más largo, se adjudicaron $ 164.429.322.611, con una tasa: UVA más un spread promedio ponderado de 4,94%.

Estos datos muestran que el Central debió convalidar tasas más altas de las que se habían fijado como piso para poder subastar.

La entidad que preside Santiago Bausili no informó cuáles fueron las entidades que resultaron adjudicatarias de estas colocaciones. Los bancos que suscribieron deberán ofrecer créditos hipotecarios con un plazo mínimo de 15 años y una tasa que no podrá superar UVA+7,5% anual. El monto máximo por persona es de 150.000 UVA, equivalentes hoy a unos $315 millones (cerca de US$206.000). Los créditos podrán destinarse a la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el programa podría generar entre 17.000 y 18.000 nuevas operaciones hipotecarias. En el sector bancario calculaban que las primeras líneas con estas nuevas condiciones podrían comenzar a estar disponibles entre octubre y noviembre próximos.

Se trató de la primera de las 10 licitaciones anunciadas por el ministro de Economía hace dos semanas. En cada una, se ofrecerán $ 200.000 millones a los bancos, mediante plazos fijos UVA a 1 y 5 años, con tasas mínimas de 2,5% y 4,5%, respectivamente. Cada entidad podrá acceder como máximo al 20% del monto licitado, mientras que los créditos deberán ofrecerse con una tasa máxima de UVA más 7,5% y tendrán un plazo de 90 días para ser colocados.

En su último Informe Monetario Mensual del Banco Central publicado este lunes, en agosto los préstamos para la compra de vivienda registraron un incremento de 41,6% a precios constantes, explicado principalmente por los créditos ajustables por UVA. Se trató de la mejor marca mensual desde las elecciones de octubre pasado.

La apuesta oficial es que con estas licitaciones se pueda resolver el problema de "descalce de plazos" que existe entre un fondeo concentrado entre uno y 30 días y créditos que necesitan un plazo de entre 15 y 30 años.

Algunas entidades, como el Banco Macro, se adelantaron a la colocación de estos plazos fijos y salieron a ofrecer líneas ajustadas por UVA con una tasa fija adicional del 7,5%.

Se espera que otras entidades reduzcan la tasa a este nuevo piso del 7,5% anual. En la práctica, cada banco tiene la potestad de elegir si crea una línea hipotecaria específica o refuerza una ya vigente, además de establecer las condiciones bajo las cuales ofrecerá esos recursos a sus clientes, menciona Clarín.

Cómo son los nuevos créditos hipotecarios UVA

Las nuevas líneas de créditos hipotecarios UVA se podrían utilizar solo para la compra de una primera vivienda, así como para la mejora, ampliación o refacción de un inmueble, y tendrá alcance en todo el país. Los plazos de financiación en el futuro se podrían extender desde los 20 a 30 años.

De acuerdo a lo establecido, los bancos podrán tomar depósitos a un año, con una tasa de UVA más el 2,5%, o a cinco años, con una tasa de UVA más el 4,5%, y cada entidad podrá licitar como máximo con un 20% de los fondos ofrecidos en cada licitación y tendrá 90 días para transformarlos en nuevos créditos hipotecarios bajo la modalidad UVA.

Además, esos créditos que se otorguen bajo la operatoria UVA con ese fondeo deberán cumplir las siguientes condiciones:

No podrán tener una tasa superior al 7,5%Se deberán otorgar a un plazo mínimo de 15 añosSerán de un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por operación o de unos $315 millonesEstarán destinados a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda

Los fondos adjudicados deberán ser aplicados al otorgamiento de los créditos hipotecarios dentro de un período de 120 días corridos desde el momento en que sean efectivamente acreditados en la entidad financiera.

La normativa también contempla la posibilidad de cancelar anticipadamente los depósitos a plazo fijo bajo determinadas condiciones.

El FGS podrá solicitar la cancelación anticipada del plazo fijo en una única oportunidad, una vez transcurridos 120 días corridos desde su constitución y hasta su vencimiento.