Créditos personales de hasta $100 millones: quiénes pueden acceder y qué tasas cobran

Los créditos personales de hasta $100 millones están disponibles en septiembre de 2026 en distintas entidades. Banco Nación, BBVA y Banco Provincia ofrecen alternativas con diferentes tasas, plazos y requisitos.
Los créditos personales de hasta $100 millones se presentan como una alternativa para quienes necesitan financiar proyectos, afrontar gastos imprevistos o reorganizar sus cuentas. Durante septiembre de 2026, Banco Nación, BBVA y Banco Provincia cuentan con líneas cuyos montos, tasas y condiciones varían según el perfil de cada solicitante.
Entre las alternativas relevadas, el monto más elevado corresponde al Banco Nación, que permite solicitar hasta $100.000.000, mientras que BBVA llega a $70 millones mediante una gestión presencial y Banco Provincia ofrece un máximo de $50 millones.
Antes de contratar un crédito resulta importante analizar no solamente la tasa nominal anual (TNA), sino también la tasa efectiva anual (TEA), el costo financiero total y el porcentaje de los ingresos que puede representar la cuota. Cada entidad, además, realiza una evaluación crediticia antes de aprobar la operación.
Banco Nación ofrece créditos de hasta $100 millones
El Banco Nación dispone de una línea destinada principalmente a trabajadores en relación de dependencia, con un monto máximo de $100 millones y un plazo de devolución de hasta 72 meses.
Para quienes cobran sus haberes en la entidad, las condiciones informadas para septiembre contemplan una TNA del 56%, una TEA del 72,86% y un costo financiero total con TEA del 93,32%. La cuota mensual no puede representar más del 35% de los ingresos netos del solicitante.
Para iniciar la gestión se requiere DNI y documentación que permita demostrar los ingresos, además del Certificado de Cumplimiento Censal cuando corresponda. La solicitud puede comenzar de manera online o presencial y, una vez aprobada, el dinero se acredita directamente en la cuenta.
BBVA: hasta $70 millones en sucursal
BBVA cuenta con créditos personales de hasta $60 millones a través de sus canales digitales. En caso de gestionar la operación presencialmente en una sucursal, el monto máximo asciende a $70 millones, con un plazo de devolución de hasta 60 meses.
La línea está dirigida a empleados en relación de dependencia y trabajadores independientes que sean clientes. La TNA es del 99%, mientras que la TEA puede alcanzar el 158,9%, dependiendo de la calificación crediticia del solicitante.
Entre los requisitos figura tener entre 18 y 74 años e ingresos mensuales mínimos de $308.200. Además, la cuota no puede superar el 30% del ingreso neto. Las exigencias de antigüedad laboral varían según el cliente cobre o no su salario en BBVA y según se trate de empleados, profesionales independientes, comerciantes o monotributistas.
Banco Provincia: créditos de hasta $50 millones
Banco Provincia, por su parte, dispone de créditos personales de hasta $50 millones, con un período de financiación que puede alcanzar los 60 meses.
La propuesta está destinada a empleados del sector privado, trabajadores estatales y jubilados que perciban sus haberes mediante la entidad. Se informó que la tasa fija anual informada se ubica entre el 97,40% y el 99,10%.
La solicitud puede gestionarse mediante BIP Móvil o Home Banking. El cliente debe seleccionar la opción correspondiente, establecer el monto requerido y el plazo de devolución, aceptar los términos y condiciones y confirmar la operación.
Qué tener en cuenta antes de solicitar un crédito
Las diferencias entre las propuestas muestran que el monto máximo disponible no es el único factor que debe considerarse. También resultan determinantes las tasas, el plazo elegido, el costo financiero total y la relación entre la cuota y los ingresos mensuales, informó TN.
De las tres alternativas analizadas, Banco Nación ofrece el monto máximo más elevado, con hasta $100 millones. BBVA permite acceder hasta $70 millones mediante una sucursal, mientras que Banco Provincia establece un límite de $50 millones.
Por ese motivo, antes de solicitar un crédito personal es recomendable realizar una simulación de acuerdo con el monto necesario y comprobar cuánto representará la cuota sobre los ingresos durante el período de devolución.