Una bebé de Gualeguaychú tendrá una cirugía inédita en Argentina y su familia pide ayuda

Una bebé de Gualeguaychú de apenas siete meses será sometida a una cirugía cardíaca de alta complejidad que, según informaron los profesionales a su familia, será la primera de este tipo realizada en Argentina y Latinoamérica. Emma padece una miocardiopatía dilatada severa y será intervenida el próximo 22 de septiembre en el Hospital Garrahan, mientras sus padres solicitan colaboración para afrontar los gastos derivados de su permanencia en Buenos Aires.

La historia de Emma comenzó con complicaciones desde el mismo día de su nacimiento. “Nació por cesárea en el hospital Centenario y ese mismo día fue derivada de urgencia a Paraná. Su papá viajó con ella y yo me sumé cuando me dieron el alta”, relató su mamá, Lorena Holstein, a Radio Máxima.

Durante sus primeros siete meses de vida, la pequeña atravesó distintos tratamientos y evaluaciones médicas. Los pronósticos eran complejos y la posibilidad de un trasplante presentaba dificultades debido a su corta edad y a la escasa disponibilidad de donantes bebés.

La alternativa que encontraron los médicos del Garrahan

Lorena explicó la gravedad de la enfermedad y cómo apareció una nueva posibilidad para su hija. “Tiene un corazón de una niña de 10 o 12 años, es una enfermedad rara y hasta en el Garrahan nos dijeron que no había mucho por hacer porque un trasplante a su edad es muy difícil y porque tampoco es fácil conseguir un bebé donante”, contó.

Sin embargo, los especialistas continuaron buscando alternativas y finalmente plantearon la posibilidad de realizar una intervención de alta complejidad. “Pero no se quedaron en eso y en la última consulta nos hablaron de una cirugía que se ha realizado en Alemania y Estados Unidos, a corazón abierto, que puede darle años de vida y quizá llegar a un trasplante si lo necesitara después de la cirugía”, explicó la mamá.

Según les comunicaron los profesionales, la intervención prevista para el 22 de septiembre será la primera de sus características en Argentina y Latinoamérica. La familia conoce los riesgos que implica el procedimiento, pero mantiene sus expectativas depositadas en la posibilidad de mejorar la calidad y expectativa de vida de Emma.

La familia deberá viajar antes de la operación

Los padres deberán trasladarse a Buenos Aires varios días antes de la cirugía. La intención es que Emma permanezca aislada para reducir riesgos y pueda llegar en las mejores condiciones posibles al momento de ingresar al quirófano.

“Ahora tenemos que irnos el 10 para aislarnos con ella y que llegue bien a la cirugía. La Casa de Entre Ríos nos da el hotel para los tres y en Desarrollo Humano los pasajes, pero nada más”, explicó Lorena.

El Garrahan será el lugar donde irá la beba. Foto: Archivo.

También se informó que la pareja tiene otros tres hijos, que permanecerán al cuidado de familiares mientras ellos acompañan a Emma en Buenos Aires. La situación económica también representa una dificultad, ya que Martín Bassini, papá de la pequeña, no cuenta con un trabajo estable ni con ingresos fijos.

El diagnóstico también alcanzó al papá de Emma

A partir de la enfermedad de la bebé, los médicos comenzaron a investigar si existía un componente genético. Esos estudios permitieron detectar que Martín también presenta problemas cardíacos, una condición que actualmente limita algunas de las tareas que puede realizar.

En medio de ese escenario, los padres se preparan para una intervención que será decisiva. “Ellos están muy contentos por haber podido mantener a Emma en estas condiciones para operarla. Sabemos que hay muchos riesgos, nos han dicho que nos preparemos para todo, pero nosotros queremos que viva, solo eso”, expresaron.

La familia también pidió acompañamiento durante las próximas semanas y sostuvo: “Por eso también pedimos que sigan orando por Emma, para que se quede con nosotros”. La expectativa está puesta ahora en llegar al 22 de septiembre con la pequeña en condiciones de afrontar la cirugía.

Cómo colaborar con Emma y su familia

Además del acompañamiento que recibirán para el alojamiento y los pasajes, la familia deberá afrontar otros gastos durante su estadía en Buenos Aires. Por ese motivo, inició una campaña solidaria y puso a disposición una cuenta para quienes puedan realizar un aporte económico.

Las colaboraciones pueden efectuarse mediante Mercado Pago al alias martin.bassini, a nombre de Martín Oscar Bassini.