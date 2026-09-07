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Sociedad Fueron detenidos

Videos: limpiavidrios atacaron a automovilistas que se negaron a darles dinero

Los limpiavidrios reaccionaron con violencia ante conductores que rechazaron entregarles dinero. Rompieron escobillas, patearon vehículos y provocaron daños. La Policía finalmente los detuvo.

7 de Septiembre de 2026
Limpiavidrios atacaron autos y fueron detenidos
Limpiavidrios atacaron autos y fueron detenidos

Los limpiavidrios reaccionaron con violencia ante conductores que rechazaron entregarles dinero. Rompieron escobillas, patearon vehículos y provocaron daños. La Policía finalmente los detuvo.

Varios automovilistas fueron víctimas de la conducta agresiva de limpiavidrios que reaccionaron de la peor manera ante la negativa al pedido de dinero.

 

El hecho se registró en inmediaciones del Tortugas Open Mall (TOM), sobre uno de los accesos a Panamericana y parte de lo ocurrido quedó registrado por vecinos y conductores de la zona, en el límite entre los partidos de Malvinas Argentinas y Escobar.

 

De acuerdo con las denuncias conocidas tras los episodios, los involucrados exigían dinero a automovilistas y las situaciones escalaban cuando algunos conductores se negaban a entregarles efectivo.

 

Escobillas rotas, patadas y autos dañados

Los videos muestran distintos momentos de violencia.

 

En una de las secuencias se observa cómo uno de los limpiavidrios rompe las escobillas de un vehículo y posteriormente intenta dañar el parabrisas.

 

Pero no habría sido el único automóvil afectado.

Entre los vehículos mencionados aparecen un Toyota Corolla Cross y un Audi A4, que sufrieron daños durante los incidentes.

 

Además, según consta en una de las denuncias, un Fiat Cronos terminó con una abolladura en la puerta trasera izquierda, mientras que un Toyota Yaris fue atacado a patadas.

La Policía intervino y hubo detenidos

La situación terminó requiriendo la intervención de la Policía, que finalmente detuvo a los involucrados.

 

Antes de ser arrestados, además, los propios limpiavidrios habrían protagonizado una pelea entre ellos, sumando otro episodio de violencia a una secuencia que ya había involucrado a varios automovilistas.

Temas:

limpiavidrios automovilistas Violencia autos dañados detenidos
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