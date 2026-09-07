Encontraron a siete hermanitos solos, en condiciones de abandono y desnutrición

Los chicos, de entre 2 y 11 años, fueron hallados solos y en condiciones precarias. La menor presentaba desnutrición y deshidratación severa. Sus padres quedaron detenidos.
Siete hermanitos de entre 2 y 11 años fueron encontrados solos y en condiciones de extrema vulnerabilidad dentro de una vivienda del partido bonaerense de Florencio Varela. La menor del grupo presentaba un cuadro de desnutrición y deshidratación severa, mientras que los padres fueron detenidos.
El caso salió a la luz luego de que la propietaria del terreno donde residía la familia llamara al 911. Según explicó, hacía varios días que no veía a una de las niñas y esa situación despertó su preocupación.
Efectivos policiales acudieron entonces a una vivienda ubicada en la zona de las calles Genoud y Padre Goñi, en el barrio La Colorada. Al ingresar encontraron a los siete chicos, de 11, 8, 7, 6, 5, 3 y 2 años, sin la presencia de un adulto responsable y en un lugar con graves problemas de higiene.
Los siete niños fueron hospitalizados
Ante la situación, los hermanos fueron trasladados al Hospital Mi Pueblo para recibir asistencia y quedar bajo observación médica. Allí, los profesionales constataron que la niña de 2 años presentaba desnutrición y deshidratación severa.
La mujer que dio aviso a la Policía contó que hacía aproximadamente dos años había permitido que la familia se instalara en el lugar debido a que la madre, su pareja y los niños se encontraban en situación de calle.
Luego del hallazgo, los investigadores localizaron y detuvieron a los padres de los menores, una mujer de 26 años y un hombre de 34. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.
La causa quedó bajo investigación por el presunto delito de “abandono de persona”, con intervención de la UFI de turno y de la Subsecretaría de Niñez.
Mientras avanza la investigación, los menores seguirán bajo seguimiento médico y con intervención de los organismos encargados de garantizar su protección.