 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Buenos Aires

Encontraron a siete hermanitos solos, en condiciones de abandono y desnutrición

Los chicos, de entre 2 y 11 años, fueron hallados solos y en condiciones precarias. La menor presentaba desnutrición y deshidratación severa. Sus padres quedaron detenidos.

7 de Septiembre de 2026
Hallaron a siete hermanitos en estado de abandono
Hallaron a siete hermanitos en estado de abandono

Los chicos, de entre 2 y 11 años, fueron hallados solos y en condiciones precarias. La menor presentaba desnutrición y deshidratación severa. Sus padres quedaron detenidos.

Siete hermanitos de entre 2 y 11 años fueron encontrados solos y en condiciones de extrema vulnerabilidad dentro de una vivienda del partido bonaerense de Florencio Varela. La menor del grupo presentaba un cuadro de desnutrición y deshidratación severa, mientras que los padres fueron detenidos.

 

El caso salió a la luz luego de que la propietaria del terreno donde residía la familia llamara al 911. Según explicó, hacía varios días que no veía a una de las niñas y esa situación despertó su preocupación.

 

Efectivos policiales acudieron entonces a una vivienda ubicada en la zona de las calles Genoud y Padre Goñi, en el barrio La Colorada. Al ingresar encontraron a los siete chicos, de 11, 8, 7, 6, 5, 3 y 2 años, sin la presencia de un adulto responsable y en un lugar con graves problemas de higiene.

Los siete niños fueron hospitalizados

Ante la situación, los hermanos fueron trasladados al Hospital Mi Pueblo para recibir asistencia y quedar bajo observación médica. Allí, los profesionales constataron que la niña de 2 años presentaba desnutrición y deshidratación severa.

 

La mujer que dio aviso a la Policía contó que hacía aproximadamente dos años había permitido que la familia se instalara en el lugar debido a que la madre, su pareja y los niños se encontraban en situación de calle.

 

Luego del hallazgo, los investigadores localizaron y detuvieron a los padres de los menores, una mujer de 26 años y un hombre de 34. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

La causa quedó bajo investigación por el presunto delito de “abandono de persona”, con intervención de la UFI de turno y de la Subsecretaría de Niñez.

 

Mientras avanza la investigación, los menores seguirán bajo seguimiento médico y con intervención de los organismos encargados de garantizar su protección.

Temas:

abandono de menores siete hermanos desnutrición niños Florencio Varela
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso