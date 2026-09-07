Ceramistas de la región se reunieron en Paraná y construyeron un horno comunitario

El Encuentro de Ceramistas reunió durante dos jornadas a ceramistas de la región en el Complejo Comunitario del barrio Mitre. La propuesta incluyó talleres, demostraciones, actividades para las infancias y la construcción de un horno comunitario
Durante dos días, se realizó en Paraná el Encuentro de Ceramistas que reunió a representantes de la región en el Complejo Comunitario del barrio Mitre.
La propuesta incluyó talleres, demostraciones, actividades para las infancias y la construcción de un horno comunitario que quedará en el lugar para el uso de los vecinos y ceramistas de la ciudad.
La iniciativa fue organizada por la Municipalidad de Paraná, el Complejo Comunitario de barrio Mitre y el Movimiento Hornos Sin Fronteras, con el objetivo de compartir experiencias, intercambiar saberes y fortalecer el vínculo con el oficio.
La programación incluyó talleres de Rakú y Engobe, de Cerámica Chaná, modelado de piezas utilitarias y platos inspirados en los irupés del Paraná, una demostración de torno alfarero y una propuesta para las infancias que combinó arcillas y elementos naturales. Además, se realizó el conversatorio “El barro cuenta nuestra historia: Patrimonio, Territorio y Comunidad”, un espacio de intercambio que permitió recuperar y poner en diálogo saberes, experiencias e historias vinculadas a la cerámica y su relación con el territorio, abordando aspectos como la identidad, el patrimonio, la geología y la transmisión de conocimientos a través del barro.
La directora de Museos y Patrimonio Histórico de la Municipalidad de Paraná, Gisela Bahler, destacó el valor de que el horno quede a disposición de la comunidad y vinculó las jornadas con “generar mucho sentido de pertenencia, trabajar y madurar la identidad”.
En ese sentido, destacó que Paraná cuenta con una materia prima vinculada directamente con su territorio como “la arcilla, que está en todas las barrancas y le permite al ceramista ir, buscar su propia materia prima, y poder producir”, explicó.
Identidad y patrimonio
Bahler remarcó que el trabajo con la cerámica también permite recuperar distintas dimensiones de la historia y la cultura local, algo que busca “reforzar la identidad y construir ciudadanía”.
“Quien no puede valorar lo que es, lo que siente y lo que pertenece a sí mismo, no puede defenderlo”, consideró y apuntó al “simbolismo de la cerámica” paranaense, que no solamente está “desde los pueblos originarios, sino también desde las culturas afros que formaron parte de la identidad” local.
En ese sentido, dijo que trabajar sobre esas expresiones permite pensar también “en las próximas generaciones” y en la preservación del patrimonio material de la ciudad.
Construir hornos y comunidad
Emilio Villafañe, ceramista, docente e integrante de Hornos Sin Fronteras, viajó desde Buenos Aires y destacó el sentido comunitario de la construcción del horno al participar como invitado del Encuentro.
“Tratamos de que se puedan construir los hornos para que se puedan construir los sueños”, afirmó, y explicó que la propuesta busca “dejar herramientas para que la gente se exprese”.
Villafañe también planteó las dificultades que atraviesa actualmente el sector y señaló que el ingreso de producciones de otros países afecta al mercado interno de la cerámica, ya que “no hay a quién vendérsela frente a los precios de los productos importados”.
Frente a esa situación, destacó la importancia de generar alternativas colectivas y el acompañamiento del Estado, para “juntarse y pensar entre todos alternativas o estrategias para salir adelante”.
Por su parte, el coordinador del Complejo Comunitario del barrio Mitre, Rómulo Vidal, afirmó que el horno permanecerá en el espacio para que pueda ser utilizado por la comunidad, y destacó que el encuentro permitió “fortalecer los vínculos comunitarios” y generar “proyectos compartidos” desde el propio barrio.
“Una primera semilla”
La subsecretaria de Convivencia Ciudadana de la Municipalidad, Yamina Bainella, destacó que más de 70 personas se inscribieron para participar de las actividades y valoró el trabajo conjunto entre la Municipalidad, el Complejo Comunitario del barrio Mitre y Hornos Sin Fronteras.
La funcionaria señaló que la construcción del horno permitirá ampliar las posibilidades de formación y encuentro, ya que “toda la comunidad podrá tomar distintos cursos”.
También destacó el lugar del arte como “herramienta para el encuentro y construcción colectiva”, especialmente para las infancias, que tuvieron sus actividades en las jornadas.
“Creo que este encuentro regional es una puerta que se abre no solo para el presente, sino también para el futuro de las generaciones que hoy están presentes”, sostuvo Bainella.
Finalmente, remarcó el rol del Municipio como parte de un proceso cuyo protagonista es la comunidad: “El Estado, en este caso municipal, es un protagonista más de todo lo que sucede en la comunidad”.