Rochi Igarzábal recordó a Ernestina Pais y contó la señal que recibió tras su muerte: “Se me erizó la piel”

Rochi Igarzábal recordó con emoción a Ernestina Pais y compartió una experiencia que, pocos días después de la muerte de la conductora, interpretó como una posible señal. La actriz habló sobre el episodio durante una entrevista en Urbana Play y explicó por qué una canción de Julieta Venegas quedó asociada para siempre al recuerdo de su amiga.

Igarzábal contó que poco antes de la muerte de Pais habían compartido una función de teatro y luego regresaron juntas en auto. Durante el viaje escucharon el álbum MTV Unplugged de la cantante mexicana y cantaron varias de sus canciones.

Entre ellas estaba “Todo está aquí”, un tema que tenía un significado especial para Rochi. Según explicó, la canción la había inspirado para comenzar a escribir una composición dedicada a su hija, Lupe, que formará parte de un futuro disco.

“Las dos medio llorando, escuchando la canción”, recordó la actriz al describir aquel viaje.

El inesperado encuentro en una sala de espera

Tres días después de la muerte de Ernestina, Igarzábal debía realizarse un estudio médico relacionado con una dolencia en la columna. Mientras esperaba su turno, vivió una situación que la sorprendió.

En la sala había otras dos mujeres. Una de ellas se acercó y le preguntó si era amiga de Ernestina Pais. Rochi respondió que sí.

La mujer entonces le contó que su hijo había sido una de las últimas personas que había asistido a la conductora y que había estado junto a ella durante sus últimos momentos de vida.

Según relató Igarzábal, el hombre había quedado muy afectado por lo ocurrido y reconoció a la actriz a través de las redes sociales. La mujer finalmente ingresó a realizarse su estudio y Rochi continuó esperando.

Pero poco después ocurrió algo que la conmovió todavía más.

La canción de Julieta Venegas apareció en el momento menos esperado

La otra mujer que permanecía en la sala comenzó a cantar en voz alta. La canción que eligió fue precisamente “Todo está aquí”, el mismo tema que Rochi había compartido con Ernestina pocos días antes de su muerte.

“Empieza: ‘Todo está aquí...’”, recordó la actriz. La coincidencia la impactó de inmediato. “Se me erizó la piel de una manera”, contó.

Igarzábal aclaró que no sabe hasta qué punto cree en las señales o en este tipo de coincidencias, pero reconoció que en aquel momento sintió que el episodio tenía un significado personal.

“No sé si creen en estas cosas, pero yo sentí que me estaba diciendo que ella estaba bien”, expresó.

Desde entonces, la canción adquirió un valor especial para Rochi y quedó estrechamente relacionada con el recuerdo de su amiga.

“A partir de ese momento Julieta Venegas para mí tomó un lugar en mi vida muy importante”, concluyó la actriz al recordar aquel episodio.