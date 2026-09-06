Lanzan créditos UVA para comprar autos 0km y usados: financian hasta $100 millones

Banco Nación incorporó una modalidad UVA a su línea +Autos con BNA para financiar hasta el 100% de vehículos 0km y usados de hasta 10 años, sin prenda y con un máximo de $100 millones. Estará disponible desde este lunes 7 de septiembre.
El nuevo crédito UVA del Banco Nación para comprar autos estará disponible desde este lunes 7 de septiembre como una alternativa dentro de la línea “+Autos con BNA”. La financiación permitirá cubrir hasta el 100% del valor del vehículo, sin necesidad de constituir una prenda y con un monto máximo de $100 millones por usuario.
La nueva modalidad está destinada a la adquisición de automóviles, pick ups y utilitarios, tanto 0km como usados de hasta 10 años de antigüedad. Los préstamos tendrán plazos de entre 12 y 60 meses.
Con la incorporación de esta alternativa, los clientes podrán optar entre la financiación tradicional en pesos, con tasa fija y un plazo máximo de 72 meses, o el nuevo esquema ajustado por UVA.
Cuáles fueron las tasas del crédito UVA para autos
Para los clientes que perciban sus haberes o prestaciones previsionales en Banco Nación, la nueva modalidad contempla una tasa de UVA + 19% TNA. Para el resto de los usuarios, denominada cartera abierta, la tasa establecida es de UVA + 25% TNA.
En ambos casos, la afectación máxima admitida es del 25% de los ingresos netos del solicitante. Además, la modalidad incorpora una prima adicional de un punto porcentual anual que habilita la opción de aplicar un tope de cuota mediante el ajuste por Coeficiente de Variación Salarial (CVS), en los términos previstos por la línea.
En comparación, la modalidad tradicional en pesos ofrece una tasa fija del 36% TNA para clientes que cobraban haberes o prestaciones previsionales en el BNA y del 46% TNA para el resto de los usuarios.
Cuánto se pagaría por un préstamo de $10 millones
Banco Nación brindó un ejemplo orientativo para comparar ambas alternativas. Para un préstamo de $10 millones a devolver en 60 meses, un cliente que percibiera sus haberes en la entidad tendría una cuota inicial estimada de $292.656 con la modalidad UVA.
Para el mismo monto y plazo, la cuota inicial estimada bajo el esquema tradicional en pesos alcanzaría los $424.330. De esta manera, la alternativa UVA presenta una cuota inicial menor, aunque su evolución quedó vinculada a los índices de actualización aplicables.
Para los clientes que no cobraran sus haberes en Banco Nación, la cuota inicial estimada fue de $343.333 en UVA, mientras que en la financiación en pesos alcanzaría los $508.664.
Cómo se podía solicitar el crédito para comprar un auto
La operatoria se canalizará a través de una red de más de 1.400 concesionarios adheridos y 1.800 puntos de venta. Allí, los interesados podrán iniciar el proceso de solicitud y comercialización del préstamo de manera online.
Para comenzar la gestión se requiere únicamente la presentación del DNI, aunque el otorgamiento quedará sujeto al correspondiente análisis y evaluación crediticia por parte de la entidad.
Los montos de las cuotas informados por Banco Nación son orientativos y dependen de las condiciones vigentes al momento de concretar cada operación. En el caso de los créditos UVA, las cuotas quedarán además sujetas a la evolución de los índices aplicables.
Diferencias entre los créditos UVA y en pesos
La modalidad en pesos permite financiar la compra hasta en 72 meses, con una cuota calculada sobre una tasa fija. La afectación de ingresos alcanzará hasta el 35% para quienes percibían haberes o prestaciones previsionales en el BNA y hasta el 30% para el resto.
La opción UVA, en cambio, establece plazos de 12 a 60 meses, una afectación máxima del 25% de los ingresos netos y tasas diferentes según la vinculación del solicitante con Banco Nación.
La incorporación amplía las opciones de la línea “+Autos con BNA” para la adquisición de vehículos nuevos y usados, con un financiamiento máximo de $100 millones y la posibilidad de cubrir hasta el 100% del valor de compra.