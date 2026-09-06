Adolescente pisó la cabeza de un gato, su madre pidió disculpas y denunció amenazas: "No sabe por qué reaccionó así"

Un adolescente pisó la cabeza de un gato en Temperley, provincia de Buenos Aires, y provocó un fuerte repudio después de que el ataque fuera registrado por una cámara de seguridad. El animal logró escapar y, tras recibir atención, su propietario informó que se encontraba en buen estado de salud.

El hecho ocurrió el martes, alrededor de las 16:30, sobre la calle Florencio Varela. Las imágenes mostraron al estudiante, vestido con el uniforme de su colegio, mientras caminaba por la vereda y se acercaba al gato, que permanecía recostado.

El joven primero amagó con acariciar al animal, pero inmediatamente después le apoyó el pie sobre la cabeza. El gato huyó como pudo, mientras el adolescente continuó caminando con normalidad.

La madre del adolescente pidió disculpas

Luego de la difusión del video y de las repercusiones que generó el caso, la madre del estudiante habló con el dueño del animal y pidió disculpas por lo sucedido.

“Lo principal es pedir las disculpas a ustedes, a los vecinos. Por favor transmitiles mis disculpas, nuestras disculpas de toda la familia. Mi hijo está arrepentido, no sabe por qué reaccionó así”, expresó la mujer, según publicó Diario Conurbano.

Un adolescente le pisó la cabeza a una gatita y ahora los vecinos buscan identificar al responsable para denunciarlo. pic.twitter.com/CBWbTF8mTL — MDZ Online (@mdzol) September 2, 2026

Además, sostuvo que su familia era “mascotera” y condenó el comportamiento del adolescente. “Está terriblemente mal lo que hizo, ¿sí? No lo justifico en ningún momento por nada del mundo”, afirmó.

Denunciaron amenazas y vandalismo

Tras la viralización de las imágenes, la vivienda del joven fue vandalizada con distintas frases. La madre también denunció que la familia recibió amenazas y cuestionó las represalias por el ataque.

“Pero toda esta violencia que estamos recibiendo... No se puede creer la maldad, la crueldad. O sea, la gente está repudiando un acto violento, sí, con mucha más agresión multiplicada, con la difusión de la imagen de un menor”, manifestó.

La mujer aseguró que pretendían disculparse personalmente con el propietario del gato, aunque señaló que sentían temor por las intimidaciones. “Nos gustaría ir a pedirles disculpas personalmente, como corresponde. Pero con todas estas amenazas, tenemos miedo”, concluyó.

La causa quedó en manos de la Justicia

Mientras el dueño del animal comunicó que el gato evolucionó favorablemente, vecinos y organizaciones proteccionistas reclamaron que se investigara el episodio y se determinaran responsabilidades.

El caso quedó bajo la intervención de la fiscal Andrea Rodríguez Bagnara, perteneciente a la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora.