Inconvenientes en el suministro eléctrico: las zonas afectadas y Enersa trabaja para restablecer el servicio

REDACCIÓN ELONCE
Los inconvenientes en el suministro eléctrico afectan sectores de Paraná, Nogoyá, Strobel y Concepción del Uruguay. Enersa informó que sus equipos trabajan para normalizar el servicio en los distintos puntos.
Los inconvenientes en el suministro eléctrico de Entre Ríos afectan este domingo a distintos sectores de Paraná, Nogoyá, Strobel, en el departamento Diamante, y Concepción del Uruguay. Enersa informó al mediodía que se registraban inconvenientes y que sus cuadrillas trabajaban para restablecer el suministro.
En Paraná, las afectaciones comprendían sectores de Luis Palma, Los Yaros, Los Jacarandaes, El Paraíso y barrio El Sol. También se reportaron inconvenientes en zonas de Galán, Casiano Calderón y Eva Perón.
La empresa provincial detalló además interrupciones en sectores de Federación, San Martín, Almafuerte y Teniente Giménez. En el comunicado no se precisaron las causas que originaron las afectaciones ni un horario estimado para la normalización.
Afectaciones en Nogoyá y Strobel
En Nogoyá, los inconvenientes alcanzaban sectores de 20 de Septiembre, barrio El Morajú, Ruta 12/39 hacia Lucas González, Tambos Marco/Mihura, barrio San Francisco, la zona de Planta CIDA y Ferrocarril. También se informaron afectaciones parciales en Villa 3 de Febrero y El Chañar.
En Strobel, departamento Diamante, el problema comprendía una extensa zona rural delimitada por las rutas 11 y 131, el Parque Nacional Pre Delta y el río Paraná.
Enersa indicó que sus equipos se encontraban desplegados para avanzar con las tareas necesarias. “Nuestros equipos trabajan para restablecer el servicio”, señaló la distribuidora provincial.
Sectores afectados en Concepción del Uruguay
En Concepción del Uruguay también se registraban inconvenientes en diferentes sectores. Uno de ellos estaba comprendido por Allais, 9 de Julio, avenida Lacava y 33 del Oeste.
La empresa reportó además afectaciones entre 12 del Norte, Sampay, 22 del Oeste y el Autódromo Municipal, así como en el sector delimitado por Arroyo Molino, bulevar 12 de Octubre, Alfonsina Storni y Granillo Posse.
Otra de las zonas alcanzadas estaba comprendida entre bulevar Irigoyen, San Martín, Carosini y República del Líbano. Enersa continuaba trabajando para normalizar el suministro en los puntos afectados de la provincia.