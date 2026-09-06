Franco Colapinto, de tercero a 16°: el despiste que condicionó su carrera en Monza

El despiste de Colapinto que lo hizo caer del 3° al 16°.

El despiste de Franco Colapinto en Monza condicionó una carrera que había comenzado de manera sobresaliente para el piloto argentino. Tras largar séptimo y aprovechar las alternativas iniciales del Gran Premio de Italia, llegó a ubicarse tercero, pero una salida de pista lo relegó hasta el 16° puesto.

LA LARGADA DE FRANCO DESDE ADENTRO EN MONZA | #Shorts

La oportunidad apareció después del fuerte accidente de Charles Leclerc, que obligó a detener la competencia con bandera roja. Al momento del relanzamiento, el piloto de Alpine se encontraba cuarto, con su compañero Pierre Gasly entre los protagonistas de la carrera.

Colapinto tuvo una gran reacción cuando volvió la bandera verde y consiguió superar a Max Verstappen en los primeros metros. La maniobra le permitió avanzar hasta la tercera posición y quedar momentáneamente en zona de podio.

El error que cambió la carrera de Colapinto

La respuesta del Red Bull fue inmediata y Verstappen recuperó el lugar, por lo que el argentino volvió a quedar cuarto. Colapinto intentó mantenerse cerca del neerlandés y sostenerse entre los pilotos de punta.

Fue entonces cuando perdió el control de su Alpine y terminó fuera del asfalto. El incidente ocurrió sin un contacto aparente con otro monoplaza y el argentino ingresó a la leca antes de conseguir regresar al circuito.

UN DESPISTE QUE DUELE... FRANCO COLAPINTO PERDIÓ EL CONTROL DE SU AUTO | #Shorts

La consecuencia fue contundente: pasó de pelear en los primeros puestos a quedar 16°. En pocos segundos perdió 12 posiciones y debió modificar por completo su estrategia para afrontar el resto de la competencia.

Alpine había mostrado un gran rendimiento

El despiste tuvo mayor impacto por el rendimiento que Alpine había exhibido durante el fin de semana en Italia. Gasly había conseguido la pole position, mientras que Colapinto comenzó la

carrera desde el séptimo cajón de la grilla.

El argentino, además, había demostrado un buen ritmo desde la largada y llegó a ubicarse cuarto antes de la interrupción generada por el accidente de Leclerc. Tras la reanudación, incluso alcanzó el tercer lugar antes del incidente que lo mandó al fondo.

Gasly tampoco pudo conservar su posición de privilegio. Después de comenzar como líder, fue perdiendo terreno frente a rivales con mayor ritmo y quedó relegado en el clasificador.

La remontada después del despiste

Lejos de resignarse después del error, Colapinto comenzó una recuperación que le permitió volver a acercarse a la zona de puntos. El argentino protagonizó varios adelantamientos durante las vueltas siguientes.

Entre sus maniobras se destacó un doble sobrepaso sobre Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto, además de avanzar frente a Carlos Sainz y Esteban Ocon. En el tramo final también consiguió superar a Yuki Tsunoda.

De esa manera, Colapinto logró revertir parcialmente las consecuencias del despiste y cruzó la bandera a cuadros en el noveno puesto. El argentino sumó dos puntos y cerró una destacada recuperación después de haber caído hasta la 16ª posición.