River recibe a Independiente Rivadavia: a qué hora juega, dónde ver por TV y posibles formaciones

River recibe a Independiente Rivadavia este domingo por la octava fecha del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 19.15 en el Monumental y será televisado por TNT Sports. Leonardo Ponzio afrontará su segundo partido como entrenador.
River recibe a Independiente Rivadavia este domingo desde las 19.15 en el estadio Monumental, por la octava fecha del Torneo Clausura. El Millonario buscará prolongar su buen comienzo bajo la conducción de Leonardo Ponzio, mientras que el conjunto mendocino intentará conseguir su segunda victoria consecutiva.
El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá como árbitro principal a Nicolás Ramírez. Hernán Mastrángelo, en tanto, estará a cargo del VAR.
Para Ponzio será su segundo encuentro como entrenador de River. Su estreno terminó con victoria por 3-2 frente a Banfield y ahora tendrá la posibilidad de volver a presentarse ante el público millonario.
Cómo formaría River
De cara al compromiso, Ponzio analiza un equipo con Santiago Beltrán en el arco y una defensa integrada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña.
En el mediocampo aparecerían Fausto Vera, Tobías Andrada y Tomás Galván, mientras que Thiago Almada tendría la responsabilidad de generar juego. Ángel Correa y Sebastián Driussi completarían el ataque.
Entre los convocados también aparecen Ezequiel Centurión, Lautaro Rivero, Giovanni González, Francisco Ortega, Mauro Arambarri, Juan Cruz Meza, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán, entre otras alternativas que tendrá el entrenador.
Independiente Rivadavia busca otro triunfo
La Lepra mendocina llegará al Monumental después de conseguir un importante triunfo por 3-1 frente a Racing. El equipo conducido por Alfredo Berti intentará mantener el envión y sumar nuevamente para continuar su pelea en la Tabla Anual.
La formación visitante tendría a Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba y Leonel Bucca; Tomás Bottari y José Florentín; Gonzalo Ríos, Matías Fernández y Fabrizio Sartori; Alex Arce.
Una de las ausencias será Maximiliano Salas. El delantero no podrá enfrentar a River debido a una cláusula acordada cuando se concretó su cesión al conjunto mendocino.
Por qué Maximiliano Salas no jugará
El atacante llegó a Independiente Rivadavia a préstamo por un año, con una obligación de compra de cuatro millones de dólares por el 50% de su pase. El acuerdo incluyó una cláusula que le impide enfrentar al club dueño de su ficha.
Su salida de River se produjo después de haber sido marginado del plantel principal y entrenarse de manera diferenciada. Al marcharse, Salas había cuestionado públicamente el trato recibido: “Se nos trató muy mal, más allá de futbolistas somos personas”.
De esta manera, Independiente Rivadavia deberá afrontar sin el ex-Racing uno de los compromisos destacados de la octava fecha, mientras que River buscará sumar una nueva victoria en el inicio del ciclo de Ponzio.