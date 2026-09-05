Las Águilas entrenaron en Paraná rumbo al Mundial de hockey sobre patines

Las Águilas eligieron Paraná para entrenar de cara al Mundial en Paraguay

Paraná vivió una jornada histórica con la presencia de Las Águilas, la Selección Argentina femenina mayor de hockey sobre patines, que eligió al Club Neuquén como sede de su preparación de cara al Mundial que se disputará en Paraguay.

La concentración incluyó un acto de bienvenida, entrenamientos y un partido amistoso frente a una de las selecciones entrerrianas, en un evento que reunió a autoridades provinciales, municipales, dirigentes, socios y aficionados.

"Estamos en una fiesta"

El presidente de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines, Hernán San Martín, afirmó que la llegada del seleccionado representó un momento inolvidable para la provincia, aunque recordó que el plantel atraviesa la etapa decisiva de su preparación.

“Estamos en una fiesta. Ellas no tanto porque están a 30 días de disputar el Mundial. Esta selección ya tiene seis medallas y va por la séptima”, destacó.

Martín también expresó su emoción por el recibimiento y agradeció el respaldo institucional que hizo posible trasladar la concentración desde San Juan, tradicional sede del hockey sobre patines argentino.

“No es fácil tomar la decisión de sacar a la selección de su lugar de origen para que venga a entrenar a Paraná. Lo único que tenemos para decir es gracias”, sostuvo.

Paraná, elegida por el crecimiento del hockey

El secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, calificó la visita como un hecho extraordinario y resaltó el prestigio internacional del equipo nacional.

“No es habitual que Entre Ríos reciba selecciones nacionales. Estamos hablando de una selección top mundial, con doce títulos entre el masculino y el femenino, y un enorme trabajo detrás de esta concentración”, señaló.

Uranga confirmó que el plantel mayor no cuenta actualmente con jugadoras entrerrianas, aunque recordó que la provincia sí aporta tres campeonas panamericanas en la categoría Sub 19: dos de Gualeguaychú y una de Paraná.

Además, explicó que desde el Comité Nacional manifestaron su interés en entrenar en Entre Ríos debido al crecimiento sostenido que viene mostrando la disciplina fuera del tradicional polo cuyano.

Un orgullo para la ciudad y el club

Por su parte, el secretario de Deportes de Paraná, Juan Arbitelli, celebró que la capital entrerriana haya sido elegida para albergar la preparación mundialista.

“Que Las Águilas vengan a entrenar acá es un orgullo. Nuestras jugadoras no se van a olvidar nunca más de esta experiencia”, expresó.

El presidente del Club Neuquén, Juan Cruzilovski, contó que la organización surgió rápidamente tras un intercambio entre los dirigentes deportivos y que la institución puso todas sus instalaciones a disposición del seleccionado.

“Abrimos las puertas y movimos todo lo necesario para que se sintieran cómodas. Es un orgullo que nuestra casa sea el escenario del mejor hockey del país”, concluyó.

Con esta concentración, Paraná se convirtió en uno de los últimos escenarios de preparación de Las Águilas antes de afrontar un nuevo desafío mundial, consolidando además el crecimiento del hockey sobre patines en Entre Ríos.