Definieron la fecha de Boca-Racing por los cuartos de la Copa Argentina

El cruce entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina ya tiene fecha definida: se disputará el domingo 27 de septiembre. Ambas dirigencias fueron notificadas, aunque el horario todavía no fue oficializado por la organización del certamen.

El escenario previsto es el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde Boca viene de eliminar a Vélez en los octavos de final. La confirmación formal de todos los detalles del encuentro todavía está pendiente.

La particularidad es que el partido coincidirá con una ventana internacional, algo que podría afectar especialmente al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena por la cantidad de futbolistas con posibilidades de ser citados a sus respectivas selecciones.

Las posibles bajas de Boca

Entre los nombres que podrían recibir convocatorias aparecen Álvaro Montero y Miguel Merentiel, mientras que Leonel Flores también podría ser tenido en cuenta para la Selección Argentina Sub-20.

A ellos se suman Sebastián Villa, Carlos Palacios, Williams Alarcón y Ángel Romero, todos con chances de ingresar en las listas de Colombia, Chile o Paraguay según corresponda.

Racing, por su parte, no tendría inicialmente futbolistas preseleccionados para selecciones mayores, aunque algunos juveniles podrían ser considerados para equipos nacionales de categorías formativas.

Cómo llegaron Boca y Racing

La Academia alcanzó los cuartos después de superar a San Martín de Formosa, Defensa y Justicia y Belgrano. En octavos venció 1-0 al Pirata y aseguró anticipadamente su lugar entre los ocho mejores.

Boca inició su camino con una victoria ante Gimnasia de Chivilcoy, luego eliminó a Sarmiento de Junín y finalmente dejó en el camino a Vélez en una definición por penales.

El partido ante el Fortín terminó 0-0 durante los 90 minutos y el Xeneize se impuso 4-3 desde los doce pasos, con Álvaro Montero como figura de la clasificación.

Un nuevo clásico en pocas semanas

Boca y Racing vienen de enfrentarse recientemente por el Torneo Clausura. El pasado 23 de agosto igualaron 1-1 en el Cilindro de Avellaneda, con goles de Marcos Rojo y Miguel Merentiel.

Ahora volverán a encontrarse en un partido eliminatorio, con un lugar entre los cuatro mejores de la Copa Argentina en juego.

El ganador deberá enfrentar en semifinales al vencedor de la llave entre Deportivo Riestra y Banfield. Mientras tanto, la organización deberá comunicar el horario definitivo del encuentro entre Boca y Racing.