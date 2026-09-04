Básquet U17: paranaenses se preparan para el Campeonato Entrerriano en Villaguay

El seleccionado de Paraná disputará partidos en Villaguay este fin de semana

La selección de Paraná debutará este fin de semana en el Campeonato Entrerriano U17 de básquet, que se disputará en Villaguay. En la previa del torneo, Emiliano Morande (Estudiantes) y Vicente Carranza (Recreativo) dilogaron con Elonce Deportivo y compartieron sus sensaciones sobre el presente del equipo y el desafío de representar a la capital entrerriana.

Morande sostuvo que el plantel llega con confianza gracias al proceso que viene desarrollando desde las categorías formativas. "Creo que estamos muy bien. Es un grupo que se ha formado desde U13; se agregaron un par de jugadores, pero venimos practicando muy bien y esperemos que sea un buen torneo", afirmó.

Carranza coincidió y remarcó el conocimiento mutuo entre los integrantes del seleccionado. "Ya es un grupo que se conoce mucho y eso tiene su lado bueno también. Nos vemos muy bien para este torneo", expresó.

Un proceso con cinco años de continuidad

Ambos jugadores integran las selecciones de Paraná de manera consecutiva desde hace cinco temporadas, un logro que viven con naturalidad y compromiso.

Morande señaló: "Lo tomo muy normal. Mantenerse en la selección es un trabajo de todos y creo que a todos nos gusta estar acá".

Por su parte, Carranza agregó: "Es muy bueno que pasen los años y seguir estando en la selección sin subirse a la cabeza. Cuando quedás entre los doce jugadores, es por algo".

Los rivales y el sueño de la Liga Nacional

Consultados sobre los candidatos, ambos coincidieron en que Concordia y Gualeguaychú aparecen como los equipos más fuertes, aunque evitaron confiarse. "No hay que subestimar a nadie, tampoco a Colón ni a Concepción del Uruguay", advirtió Morande.

Además del Entrerriano, los dos juveniles ya suman experiencia en Primera División con sus clubes, una etapa que consideran clave para su crecimiento deportivo.

Sobre el futuro, los dos compartieron un objetivo claro: combinar el estudio con el básquet y aspirar a la máxima categoría del país.

"Lo que todos aspiramos en Argentina es llegar a la Liga Nacional. Después, si se da la posibilidad de jugar en Europa, también estaría bueno", dijo Morande.

Carranza cerró con la misma idea: "Si me puedo dedicar al básquet, me quiero dedicar al básquet, pero también tener un plan B con el estudio".

El debut de Paraná

La selección dirigida por Papona comenzará su participación este sábado a las 15:30 frente a Colón y cerrará la fase de grupos a las 21:00 ante Concepción del Uruguay. El domingo se disputarán los cruces que definirán al campeón entrerriano U17.

La Selección Paranaense de Básquet U17 participará este sábado 5 y domingo 6 de septiembre del Campeonato Entrerriano de Selecciones categoría Juvenil masculino, que se desarrollará en la ciudad de Villaguay y reunirá a seis representativos de la provincia.

Paraná integrará la Zona B junto a Concepción del Uruguay y Colón. La Zona A, en tanto, estará conformada por Villaguay, Gualeguaychú y Concordia. La competencia se desarrollará durante dos jornadas y tendrá como escenarios al Club Huracán y al Club Parque. Los encuentros correspondientes al grupo de Paraná se disputarán en este último, ubicado en Estrada 136 y Gualeguay.

El camino de Paraná

La fase inicial se jugará bajo el sistema de todos contra todos dentro de cada zona. Paraná debutará este sábado a las 15:00 frente a Concepción del Uruguay y cerrará su participación en la primera jornada a las 20:00 ante Colón.

Previamente, desde las 10:30, Colón y Concepción del Uruguay abrirán la actividad correspondiente a la Zona B.

Una vez finalizada la etapa clasificatoria, los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales, que se disputarán el domingo desde las 10:00. Durante la misma jornada también se jugarán los encuentros por el quinto puesto, el tercer puesto y la final del campeonato, prevista para las 18:00 en el Club Huracán.

Los convocados

El cuerpo técnico de la Selección Paranaense definió un plantel de 14 jugadores para afrontar la competencia provincial:

Estudiantes: Pedro Llorens, Emiliano Morande, Bautista Artucio y Juan Marti.

Paracao: Joel Sans Ríos, Genaro Aldas, Mateo Bilbao, Benicio Cian Vianco, Adriel Man y Thiago Castro.

Recreativo: Vicente Carranza.

Olimpia: Simón Rodríguez.

Ciclista: Joaquín Justet.

Central Entrerriano: Agustín Lambarri.

El cuerpo técnico estará integrado por Francisco Darío Albornoz, como entrenador principal; Pedro Ayala, como asistente técnico; y Martín Lambarri, como preparador físico.

Una nueva representación provincial

El seleccionado llegará al torneo luego de atravesar distintas etapas de convocatoria y preparación, con entrenamientos destinados a conformar el plantel que finalmente representará a la Asociación Paranaense de Básquet en Villaguay.

Paraná tendrá dos compromisos durante la jornada del sábado y, de acuerdo con su posición dentro de la Zona B, continuará el domingo con las instancias definitorias del campeonato.

Cronograma

Sábado 5 de septiembre

15:00: Paraná vs. Concepción del Uruguay – Club Parque

20:00: Paraná vs. Colón – Club Parque

Domingo 6 de septiembre

10:00: Semifinales

12:00: Partido por el quinto puesto

16:00: Partido por el tercer puesto

18:00: Final y posterior entrega de premios