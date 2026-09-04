Julián Álvarez vuelve a ser tenido en cuenta en el Atlético y Simeone habló de una “oportunidad”

Julián Álvarez volverá a formar parte de una convocatoria del Atlético de Madrid después de quedar afuera del último partido ante Sevilla, en medio de semanas marcadas por las versiones sobre su futuro. Diego Simeone confirmó este viernes que viajará con el plantel para enfrentar al Athletic Bilbao.

“Está entrenando muy bien, mañana va a venir convocado, va a ser parte del grupo que viaje a Bilbao”, aseguró el entrenador argentino en la conferencia de prensa previa al encuentro correspondiente a la cuarta fecha de La Liga.

El partido se disputará este sábado desde las 11.15, hora de Argentina, en San Mamés. Será la primera posibilidad para el delantero de volver a sumar minutos desde que finalizó un mercado de pases que lo tuvo como uno de sus protagonistas.

El conflicto que atravesó Julián Álvarez

Durante las últimas semanas, Julián Álvarez manifestó su intención de pasar al Barcelona, mientras que la dirigencia del Atlético de Madrid mantuvo una postura firme y decidió no avanzar con una transferencia al club catalán.

La situación también tuvo repercusión entre los hinchas. El delantero recibió silbidos durante el empate frente a Villarreal y posteriormente se ausentó de varias prácticas por una indisposición informada desde el club.

Finalmente, la salida no se concretó y Álvarez retomó los entrenamientos con normalidad. Incluso realizó trabajos adicionales durante la semana para recuperar su mejor condición física antes del compromiso en Bilbao.

El mensaje de Simeone

Simeone evitó profundizar en las diferencias que pudieron existir durante el mercado, pero dejó una reflexión sobre el momento que atraviesa el atacante. “La vida está llena de oportunidades y esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar situaciones en su vida”, expresó.

El técnico también pidió reducir los juicios alrededor del futbolista. “Nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y mucho tiempo juzgando. Todos juzgamos, hay que juzgar menos y centrarnos más en aprender”, sostuvo.

Para el Cholo, el episodio puede transformarse en una experiencia útil para Julián Álvarez. “Este paso le dará aprendizaje puro”, señaló, y remarcó que espera volver a verlo “feliz” dentro del grupo.

Regresa a la consideración del Atlético

El delantero no había integrado la convocatoria en la victoria 3-1 del Atlético frente a Sevilla, encuentro que disputó mientras continuaba abierta la incertidumbre alrededor de su continuidad.

Con el cierre del mercado y su permanencia confirmada, Simeone volvió a incluirlo dentro de sus planes deportivos. El argentino mantiene contrato vigente con el club madrileño y seguirá formando parte del plantel durante la temporada.

El encuentro ante Athletic Bilbao marcará así el regreso de Julián Álvarez a una convocatoria y abrirá una nueva etapa después de la tensión de las últimas semanas, con Simeone esperando recuperar su aporte ofensivo y dejar atrás el conflicto generado durante el mercado de pases.