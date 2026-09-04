Harlem Globetrotters vuelven a Argentina: qué ciudades recorrerán en su gira por los 100 años

Los Harlem Globetrotters regresarán a Argentina para celebrar sus 100 años de historia con una gira que incluirá presentaciones en cinco ciudades entre fines de octubre y comienzos de noviembre.

El equipo estadounidense traerá al país su “100 Year Tour”, una propuesta que combina básquet, acrobacias, volcadas, trucos y distintos números de entretenimiento.

La gira contará además con la presencia de sus tradicionales rivales, los Washington Generals, protagonistas históricos de los espectáculos de los Globetrotters alrededor del mundo.

Las ciudades que visitarán

La primera presentación de los Harlem Globetrotters será el 29 de octubre en Santa Fe. Un día después, el 30, el espectáculo continuará en Córdoba.

El recorrido seguirá el 31 de octubre en Rosario y el 1° de noviembre llegará a Buenos Aires.

La última presentación prevista en Argentina será el 2 de noviembre en Junín, cerrando así cinco jornadas consecutivas en distintas ciudades del país.

Una gira especial por sus 100 años

El espectáculo tendrá elementos diseñados especialmente para el aniversario, entre ellos nuevas camisetas que conmemoran el centenario del equipo.

Quem não gosta da galera do Harlem Globetrotters nem gente é. 🤣🏀🔥 Crédito: 🎥 instagram/harlemglobetrotters pic.twitter.com/La4qjzhy02 — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) December 7, 2018

También se anunciaron actividades previas a cada función y una sesión de autógrafos abierta al público, como parte de la experiencia preparada para esta gira.

Los Harlem Globetrotters fueron fundados en 1926 y, con el paso de las décadas, transformaron sus exhibiciones en una combinación de deporte y entretenimiento reconocida internacionalmente.

Una historia que recorrió el mundo

A lo largo de su trayectoria realizaron presentaciones en más de 124 países y territorios, llevando su particular estilo de básquet a diferentes generaciones.

La formación actual está integrada por jugadores y jugadoras y acumula más de 80 récords Guinness vinculados con distintas habilidades y desafíos dentro de una cancha.

En su regreso a Argentina, los Harlem Globetrotters presentarán una serie de jugadas y acrobacias preparadas especialmente para el “100 Year Tour”, con funciones previstas en Santa Fe, Córdoba, Rosario, Buenos Aires y Junín.