El incendio de una computadora generó alarma en una escuela de Feliciano

Un principio de incendio en una escuela de Feliciano fue advertido por un vecino que observó humo y alertó a la Policía. El foco afectó una computadora, un mueble y documentación, pero fue controlado antes de propagarse por el edificio.
Un principio de incendio en una escuela de Feliciano generó preocupación este jueves luego de que comenzara a salir humo desde el interior de la Escuela Nº 43 “Presbítero Gabriel Villón”. El fuego se habría originado en el CPU de una computadora ubicada en la oficina de Dirección y alcanzó parte del mobiliario y documentación, aunque la rápida intervención permitió evitar que las llamas se extendieran hacia otras dependencias.
El episodio se registró alrededor de las 19 y fue un vecino quien detectó inicialmente la situación. Al observar que salía humo desde el establecimiento educativo, se comunicó telefónicamente con la Policía para advertir lo que estaba ocurriendo.
Personal policial acudió inmediatamente a la escuela y, al llegar, constató que efectivamente había humo en el interior. Ante esa situación, los efectivos dieron intervención a Bomberos Voluntarios de San José de Feliciano y también comunicaron lo sucedido a los responsables de la institución.
El foco estaba en la oficina de Dirección
Con el objetivo de determinar de dónde provenía el humo y conocer la magnitud del incidente, los policías ingresaron al predio y localizaron el foco en una de las oficinas correspondientes a la Dirección de la escuela.
Una vez que arribó el responsable del establecimiento, se utilizaron extintores para atacar las llamas y evitar que continuaran avanzando sobre los elementos existentes en el lugar.
Según las primeras constataciones realizadas después del episodio, el fuego se habría iniciado en el CPU de una computadora que se encontraba sobre un escritorio.
Desde ese equipo, las llamas alcanzaron posteriormente otro mueble y parte de la documentación que estaba guardada en la oficina. No obstante, el fuego pudo ser contenido antes de alcanzar otros sectores del edificio escolar.
La rápida respuesta resultó determinante para impedir que un foco inicialmente localizado en una oficina terminara transformándose en un incendio de mayores dimensiones.
Bomberos trabajaron para establecer las causas
Una vez controlada la situación, los Bomberos Voluntarios realizaron las tareas correspondientes dentro de la institución y comenzaron con el relevamiento del sector afectado.
El trabajo busca determinar qué provocó el inicio del fuego en el equipo informático y establecer con precisión la secuencia mediante la cual las llamas se propagaron hacia el mobiliario y la documentación.
Por el momento, el origen en el CPU surge de las primeras constataciones realizadas en el lugar, mientras continúan las actuaciones para establecer las causas del incidente.
El hecho también fue comunicado a la autoridad judicial, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para continuar con las diligencias.
A partir del rápido aviso del vecino y la posterior intervención de policías, responsables de la institución y bomberos, el principio de incendio quedó circunscripto a la oficina de Dirección y no llegó a extenderse al resto de la Escuela Nº 43.
El episodio dejó daños materiales en los elementos alcanzados por las llamas, principalmente la computadora, mobiliario y documentación. No se informaron personas lesionadas como consecuencia del incidente.