Acordó más de cinco años de prisión el acusado de balear un comisario en un centro de salud

Alberto Morales fue condenado por balear al comisario Gastón Heinze tras quitarle el arma a otro policía en el Centro de Salud Carrillo de Paraná. Realizó dos disparos dentro del lugar, donde había médicos, enfermeros y civiles. La pena fue unificada con una condena anterior.
Alberto Morales fue condenado por balear al comisario Gastón Heinze dentro del Centro de Salud Dr. Ramón Carrillo de Paraná y deberá cumplir una pena de cinco años y cinco meses de prisión efectiva, según el acuerdo alcanzado mediante juicio abreviado. El episodio ocurrió el 5 de marzo de este año, cuando el acusado le quitó el arma reglamentaria al oficial Lautaro Silvestre durante un forcejeo y realizó dos disparos dentro del establecimiento sanitario.
El ataque no solamente puso en riesgo a los policías que habían acudido ante una situación violenta. Dentro del centro de salud se encontraban médicos, enfermeros, pacientes y otras personas cuando Morales se apoderó del arma y efectuó los disparos, uno de los cuales impactó en Heinze.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones homologó el acuerdo mediante el cual Morales, de 38 años, recibió la pena de cumplimiento efectivo. En la resolución también tuvo incidencia una condena condicional que pesaba sobre el acusado desde 2023 por una causa vinculada con estupefacientes y que fue unificada con la nueva sanción.
Le quitó el arma a un oficial y disparó dos veces
El grave episodio se produjo alrededor de las 13 del 5 de marzo en el Centro de Salud Dr. Ramón Carrillo, ubicado sobre calle Montiel de Paraná. La Policía había recibido un llamado solicitando intervención ante una situación violenta dentro del establecimiento.
Hasta allí concurrió una dotación policial encabezada por el comisario Gastón Heinze, quien se desempeñaba como jefe de Comisaría Quinta después de haber cumplido funciones como segundo jefe de la Comisaría de Crespo. Entre los efectivos que participaron del procedimiento se encontraba el oficial Lautaro Silvestre.
Durante la intervención se produjo un forcejeo y Morales consiguió apoderarse del arma reglamentaria de Silvestre. Con la pistola en sus manos accionó el arma y efectuó dos disparos dentro del centro asistencial.
Uno de los proyectiles alcanzó al comisario Heinze en la zona alta del muslo izquierdo y le provocó una herida con orificio de entrada y salida. Como consecuencia del impacto, el funcionario cayó y sufrió además una fractura en uno de sus codos.
Pese a la situación, Morales pudo ser reducido y quedó a disposición de la Justicia. El arma también fue recuperada.
Cinco años de prisión para quien baleó al comisario Heintz en marzo de 2026 (imágenes gentileza de Códigos) pic.twitter.com/wloZ3ieg3r— ELONCE WEB (@ElonceW56269) September 4, 2026
Médicos, enfermeros y civiles estaban dentro del centro de salud
Una de las circunstancias relevantes del episodio fue el lugar y el horario en que se produjeron los disparos. Eran aproximadamente las 13 y el Centro de Salud Carrillo se encontraba en funcionamiento, con personal sanitario y civiles en su interior.
De esta manera, policías, médicos, enfermeros, pacientes y otras personas presentes quedaron expuestos a una situación de extrema peligrosidad cuando el acusado consiguió quitarle el arma a uno de los efectivos y disparó dos veces.
Dentro del establecimiento también se encontraba una hermana de Morales. Según trascendió, la mujer llegó a considerar que el acusado había intentado matarla durante el incidente.
Sin embargo, esa posibilidad fue descartada por el fiscal que intervino en la investigación, por lo que no formó parte de la acusación finalmente acordada en el procedimiento abreviado.
El caso avanzó entonces sobre la conducta atribuida a Morales durante el forcejeo, la sustracción del arma reglamentaria y las lesiones provocadas al comisario.
Heinze continúa con tratamiento por estrés postraumático
Las consecuencias para el funcionario policial no terminaron con las heridas físicas. Durante la audiencia se conoció que Heinze continúa actualmente bajo tratamiento psicológico por un cuadro de estrés postraumático relacionado con el ataque.
Además de la herida de bala que atravesó la parte superior de su muslo izquierdo, sufrió una fractura de codo producto de la caída posterior al disparo.
El impacto psicológico del episodio también fue incorporado entre las consecuencias sufridas por el policía después de una intervención que comenzó como una convocatoria para controlar una situación violenta y terminó con el propio funcionario herido por un arma policial.
La condena anterior que tenía Morales
Al momento del ataque del 5 de marzo, Morales no llegaba al proceso sin antecedentes judiciales. En 2023 había recibido una condena condicional por un delito vinculado con estupefacientes.
Aquella pena fue tenida en cuenta y unificada con la correspondiente a la nueva causa, lo que derivó finalmente en los cinco años y cinco meses de prisión efectiva acordados por las partes y homologados por el Tribunal.
De no haber existido esa condena anterior, la sanción correspondiente exclusivamente al nuevo expediente habría sido inferior a la pena única finalmente establecida.
El juicio abreviado permitió cerrar el proceso sin llegar a un debate oral completo, mediante el reconocimiento de responsabilidad y el acuerdo sobre la pena, posteriormente sometido al control y homologación judicial.
De esta manera, Alberto Morales deberá cumplir cinco años y cinco meses de prisión efectiva por el violento episodio ocurrido en el Centro de Salud Carrillo, donde arrebató el arma reglamentaria de un policía, efectuó dos disparos y uno de ellos hirió al comisario Gastón Heinze, mientras trabajadores de la salud y civiles se encontraban dentro del establecimiento. (con información de Códigos y Estación Plus)