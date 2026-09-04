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Sociedad Operativo de Gendarmería en Catamarca

Tour de compras llevaba más de 54 kilos de droga escondidos en peluches de capibara

El transporte viajaba desde Salta hacia Mendoza. Los gendarmes detectaron casi 50 kilos de marihuana y más de cuatro de cocaína ocultos entre el relleno de juguetes.

4 de Septiembre de 2026
La droga escondida en peluches de capibara
La droga escondida en peluches de capibara

El transporte viajaba desde Salta hacia Mendoza. Los gendarmes detectaron casi 50 kilos de marihuana y más de cuatro de cocaína ocultos entre el relleno de juguetes.

Un tour de compras que viajaba hacia Mendoza llevaba más de 54 kilos de droga escondidos dentro de peluches de capibara. El cargamento fue descubierto por efectivos de Gendarmería Nacional durante un control realizado sobre la Ruta Nacional 38, en la provincia de Catamarca.

 

El procedimiento se concretó a la altura del kilómetro 628, en la localidad de La Merced, cuando integrantes del Escuadrón 67 “Catamarca”, junto con personal de las Unidades de Inteligencia de Gendarmería Nacional, detuvieron la marcha del transporte.

 

El vehículo realizaba un recorrido desde Orán, en la provincia de Salta, hasta San Carlos, Mendoza. Los uniformados comenzaron verificando la documentación del rodado, los conductores y los pasajeros y posteriormente inspeccionaron la mercadería transportada.

Los peluches de capibara llamaron la atención

Durante la requisa de las pertenencias de una pasajera mayor de edad, los gendarmes encontraron un bulto en cuyo interior había peluches de diferentes formas y tamaños.

 

Al revisar los juguetes, algunas características despertaron las sospechas de los efectivos. Particularmente, las figuras de capibaras presentaban anomalías y tenían un peso considerablemente superior al habitual.

 

Además, desde algunos de los peluches se percibía un fuerte olor similar al de cannabis, por lo que los investigadores profundizaron la inspección. Frente a esos indicios, se dio intervención al magistrado correspondiente, quien autorizó la apertura de los juguetes.

Marihuana y cocaína entre el relleno

Cuando los gendarmes abrieron los peluches encontraron distintos paquetes ocultos entre el relleno. Algunos contenían una sustancia vegetal, mientras que otros llevaban una sustancia blanca compacta.

 

Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las correspondientes pruebas de campo Narcotest para establecer qué contenían los envoltorios.

 

Los análisis confirmaron el hallazgo de 49 kilos y 947 gramos de marihuana y 4 kilos y 275 gramos de clorhidrato de cocaína. En total, el cargamento alcanzó los 54 kilos y 222 gramos de estupefacientes.

Tras confirmarse el resultado de las pruebas, intervinieron el Juzgado Federal N°1 y la Fiscalía Federal N°1 de Catamarca.

 

Las autoridades judiciales ordenaron el secuestro de la totalidad de los estupefacientes encontrados, además de otros elementos considerados de interés para continuar con la investigación.

 

En tanto, la mujer a cuyas pertenencias estaba vinculado el bulto quedó detenida mientras avanza la causa y se intenta establecer el origen y destino final del cargamento.

 

 

Temas:

Gendarmería Nacional droga peluches de capibara marihuana cocaína
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