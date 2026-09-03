Nuevo DNI electrónico: quiénes deben renovarlo y cómo hacer el trámite

El nuevo DNI electrónico incorpora un chip sin contacto, datos biométricos y mayores medidas de seguridad. Quiénes están obligados a actualizarlo, cuáles son los requisitos y cómo realizar el trámite paso a paso.
El nuevo DNI electrónico comenzó a ser implementado por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) con cambios tecnológicos y de seguridad respecto de los ejemplares anteriores. Sin embargo, su aparición no significa que todos los argentinos deban renovar inmediatamente su documento: los DNI vigentes pueden continuar utilizándose hasta su fecha de vencimiento.
Una de las principales novedades es la incorporación de un chip sin contacto que almacena información y datos biométricos para facilitar la validación electrónica de la identidad. El documento también utiliza grabado láser sobre policarbonato, un material más resistente y que busca dificultar adulteraciones y falsificaciones.
El diseño presenta además una renovación visual con diferentes símbolos nacionales. Entre ellos aparecen la escarapela alrededor del retrato del titular, estrellas argentinas, el Sol de Mayo, imágenes de glaciares y de la Cordillera de los Andes y el mapa bicontinental.
Quiénes deben tramitar el nuevo DNI electrónico
La implementación del nuevo DNI electrónico no obliga a reemplazar inmediatamente todos los documentos emitidos anteriormente. Quienes tengan un ejemplar vigente y en buenas condiciones podrán seguir utilizándolo hasta que corresponda efectuar una renovación.
Sí deberán tramitar un nuevo ejemplar aquellas personas cuyo DNI haya alcanzado su fecha de vencimiento. También están alcanzados los menores cuando llegan a las edades establecidas para las actualizaciones obligatorias: entre los 5 y 8 años y, posteriormente, al cumplir los 14.
También deberán gestionar otro documento quienes hayan cambiado su domicilio, nombre u otro dato filiatorio. Lo mismo ocurre ante la pérdida del DNI vigente o cuando la tarjeta presenta un deterioro que dificulta la correcta identificación de su titular.
Qué pasa con los DNI anteriores
Una de las principales dudas que genera la implementación del nuevo formato está relacionada con la vigencia de los documentos que ya se encuentran en circulación. En estos casos, no es necesario realizar un trámite solamente por la aparición del DNI electrónico.
Los ejemplares anteriores mantienen su validez hasta la fecha de vencimiento que figura en cada documento. Una vez que corresponda renovarlos, el Renaper entregará el formato vigente en ese momento.
En caso de pérdida, robo o deterioro, la persona deberá solicitar un nuevo ejemplar y recibirá el modelo actualizado. De esta manera, la incorporación del nuevo formato se realizará progresivamente a medida que los ciudadanos necesiten renovar su documentación.
Qué requisitos se necesitan para obtener el nuevo DNI
Para gestionar el documento será necesario presentar el DNI actual, siempre que la persona todavía lo tenga en su poder. También deberá abonarse el arancel correspondiente al tipo de trámite solicitado.
En el caso de menores de edad, deberán concurrir acompañados por su padre, madre o representante legal y presentar la documentación requerida para acreditar los datos correspondientes, entre ella la partida de nacimiento.
Durante la gestión presencial se realizará nuevamente la captura de los datos necesarios para confeccionar el documento. El procedimiento incluye la toma de huellas dactilares, una fotografía digital y la firma electrónica del titular.
Paso a paso para renovar el DNI
El primer paso consiste en buscar un centro de atención habilitado y, cuando corresponda, solicitar un turno para realizar el trámite. La gestión puede iniciarse mediante los canales oficiales dispuestos por el Renaper y Mi Argentina.
Luego deberá abonarse el arancel correspondiente y concurrir al centro seleccionado en la fecha indicada. Allí se realizará la identificación del ciudadano y la captura de la fotografía, las huellas digitales y la firma que serán incorporadas al nuevo ejemplar.
Al finalizar, el solicitante recibirá una constancia de trámite. Ese comprobante contiene la información necesaria para efectuar posteriormente el seguimiento hasta que el documento sea entregado.
Cómo se recibe el nuevo documento
Una vez completado el procedimiento, el DNI se confecciona con los datos registrados durante la atención presencial y posteriormente se realiza su entrega mediante los mecanismos habilitados.
El seguimiento puede realizarse utilizando la identificación del trámite entregada al ciudadano. De esta manera, es posible conocer el estado de la documentación mientras se completa el proceso de emisión y distribución, publicó C5N.
Además del procedimiento convencional, existen modalidades de entrega más rápida para quienes necesiten obtener el documento con urgencia. Estas alternativas poseen condiciones y aranceles diferentes del trámite regular, por lo que conviene consultar las opciones disponibles antes de iniciar la gestión.
Para qué sirve el chip del nuevo DNI
El salto tecnológico constituye una de las principales diferencias respecto de los documentos anteriores. El chip sin contacto está pensado para almacenar información que permita realizar verificaciones electrónicas y reforzar la identificación de la persona.
El nuevo soporte de policarbonato y el grabado láser buscan también elevar las barreras contra la adulteración. Las modificaciones apuntan a acercar la documentación argentina a estándares internacionales utilizados para documentos de identidad de alta seguridad.