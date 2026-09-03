Llega Electro Fans: televisores, celulares y más con hasta 50% de descuento y 12 cuotas sin interés

Electro Fans tendrá una nueva edición del 7 al 9 de septiembre, con descuentos anunciados de hasta el 50% y financiación de hasta 12 cuotas sin interés en tecnología y electrodomésticos. La propuesta reunirá a cinco cadenas y tendrá alcance nacional.

Participarán Cetrogar, Coppel, Frávega, Megatone.net y On City, que ofrecerán promociones tanto en sus locales físicos como en sus plataformas de comercio electrónico. Los beneficios se extenderán durante tres días.

La iniciativa llegará a su novena edición en un contexto de consumo retraído, en el que las empresas del sector buscan impulsar las ventas mediante rebajas y alternativas de financiación.

Qué ofrecerán las cadenas participantes

Desde la organización anunciaron promociones en distintas categorías de tecnología y productos para el hogar. Los porcentajes de descuento y la cantidad de cuotas fueron presentados como máximos, por lo que no implican que todos los artículos tengan los mismos beneficios.

“Las principales cadenas del sector volvemos a unirnos con el objetivo de brindarles a los consumidores una oportunidad para equipar o renovar su hogar”, señalaron los organizadores.

Asimismo, indicaron que la propuesta incluirá “una amplia variedad de tecnología y electrodomésticos, promociones exclusivas y alternativas de pago que se adapten a sus necesidades”. Las condiciones específicas deberán consultarse en cada cadena y para cada producto.

Compras online, envíos y retiro en tienda

Los beneficios estarán disponibles en todo el país. Según lo anunciado, habrá envíos a todas las provincias y opciones de retiro en tienda, además de la posibilidad de comprar de manera presencial en las sucursales participantes.

“Con una propuesta omnicanal y alcance nacional, Electro Fans continúa consolidándose como una iniciativa conjunta del sector”, expresaron desde la organización. También destacaron que el evento reunirá durante tres días distintas propuestas comerciales de las cadenas.

El sitio oficial de Electro Fans presentó la cuenta regresiva bajo la consigna “la liquidación de los especialistas”.